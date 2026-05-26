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|Potenza celebra gli 80 anni della Repubblica: Arisa ospite donore
26/05/2026
|Svelato il cartellone delle iniziative organizzate dalla Prefettura di Potenza in occasione dell80° anniversario della Repubblica italiana.
Questa mattina, infatti, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto Michele Campanaro, ha illustrato il ricco ed articolato calendario che, tra momenti istituzionali, eventi ed iniziative culturali, accompagnerà il Capoluogo e lintero territorio provinciale verso una delle ricorrenze più significative della storia italiana, nel segno della memoria, della partecipazione e del coinvolgimento delle giovani generazioni.
Ad affiancare il Rappresentante del Governo in conferenza stampa, il Presidente Pasquale Scavone ed il Direttore Pasquale Menchise dellOrchestra Sinfonica 131 della Basilicata, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Simona Bonito e lAmministratore Unico del Consorzio ConUnibas Antonio Candela.
Il programma prenderà il via giovedì 28 maggio, presso la Villa del Prefetto dellAmministrazione Provinciale, con la cerimonia pubblica di intitolazione simbolica di 21 alberi alle Madri Costituenti, accompagnata dalla installazione di targhe commemorative. Liniziativa si pone in ideale continuità con il convegno dedicato alle Madri Costituenti, promosso dalla stessa Consigliera provinciale di Parità lo scorso 25 maggio.
Cuore delle celebrazioni, la giornata del 2 giugno che si articolerà tra le tradizionali cerimonie istituzionali del mattino e gli eventi culturali e musicali previsti nella serata.
In particolare, le celebrazioni prenderanno avvio al Parco Montereale con la deposizione della corona al monumento dedicato ai Caduti. A seguire, in Piazza Mario Pagano, si terrà la cerimonia ufficiale con gli onori al Prefetto, lalzabandiera e lesecuzione del Canto degli Italiani.
Particolarmente suggestivo, poi, il momento dello srotolamento del Tricolore dalla facciata del Palazzo del Governo, a cura dei Vigili del Fuoco.
Durante la cerimonia saranno, inoltre, consegnate le targhe all Alfiere della Repubblica Serena Zullo e agli alunni della classe V A della Scuola Primaria Don Milani-Leopardi di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale, nonché ai bambini della Scuola Primaria A. Grippo di Nemoli (PZ), autori di un calendario dedicato agli 80 anni della Repubblica.
Nella serata, presso il Teatro Comunale Francesco Stabile, si terrà il concerto dellOrchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Pasquale Menchise.
La manifestazione proseguirà con il monologo La ventunesima donna della scrittrice Angela Iantosca e si concluderà con la consegna di dieci Onorificenze dellOrdine Al Merito della Repubblica Italiana.
Nel presentare il programma, il Prefetto Campanaro ha annunciato la presenza dellartista lucana Arisa, ospite donore delle celebrazioni del 2 giugno, cui verrà conferita lOnorificenza di Cavaliere dellOrdine Al Merito della Repubblica Italiana.
Accogliendo linvito del Prefetto, Arisa, originaria di Pignola (PZ), accompagnerà con la sua straordinaria voce alcuni dei momenti più significativi della manifestazione. In particolare, interpreterà il Canto degli Italiani durante la cerimonia mattutina e, nel concerto serale, eseguirà altri brani. In entrambe le occasioni verrà accompagnata dallOrchestra 131 Basilicata.
Il cartellone celebrativo proseguirà anche oltre il 2 giugno, con ulteriori appuntamenti culturali dedicati al ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica:
venerdì 5 giugno, nellambito del Festival delle Opportunità 2026, il Prefetto Campanaro dialogherà con i giovani studenti in un incontro dedicato al tema 80 anni di partecipazione. Donne e Repubblica tra memoria e futuro, in programma presso il Campus di Macchia Romana dellUniversità degli Studi della Basilicata;
lunedì 8 giugno, presso la Pinacoteca della Provincia di Potenza, sarà inaugurata la mostra di dipinti Le madri della Costituzione, realizzata dallartista Maria Ditaranto, cui seguirà la presentazione del libro per bambini e bambine Le donne che inventarono il domani. Ventuno storie in rima di libertà e coraggio di Annalisa Ascoli e delle piccole Alfieri della Repubblica.
Nel corso della presentazione, il Rappresentante del Governo ha sottolineato come il fil rouge dellintero programma è rappresentato dalla volontà di dare particolare rilievo ai valori della partecipazione democratica, alla centralità del contributo delle donne alla costruzione della Repubblica ed al coinvolgimento delle nuove generazioni, in linea con lattenzione espressa dal Presidente della Repubblica in occasione di questa significativa ricorrenza.
Abbiamo voluto costruire un programma particolarmente ricco e stimolante, capace di andare oltre la sola giornata del 2 giugno e di coinvolgere il territorio in un percorso di memoria, partecipazione e condivisione. Una Festa della Repubblica che abbiamo voluto dedicare in larga parte al protagonismo delle donne e al coinvolgimento delle giovani generazioni, nel ricordo del contributo determinante che le donne hanno offerto alla nascita della Repubblica ed alla costruzione della nostra democrazia. È, poi, motivo di particolare soddisfazione poter celebrare l80° anniversario della Repubblica accompagnati dalla voce di unartista straordinaria come Arisa, autentica espressione delle eccellenze artistiche e culturali della Basilicata, alla quale verrà conferita una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana, le parole del Prefetto Campanaro al termine della conferenza stampa.
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