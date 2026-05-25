S-CONFINAMENTI si chiude: il cinema entra nelle scuole, oltre i confini dellaula e del territorio 25/05/2026 Volge al termine S-CONFINAMENTI a valere sul bando "Il cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale" A.S. 2025/26, il progetto didattico e culturale che ha portato la magia, i mestieri e il linguaggio del cinema direttamente allinterno delle scuole del territorio. Un percorso che ha saputo unire lanalisi critica alla pratica sul campo, guidando gli studenti alla scoperta dellaudiovisivo per promuovere linclusione, lo scambio culturale e la costruzione di un sentire comune.

Liniziativa ha visto la partecipazione di oltre 1.000 studenti di tutti i plessi scolastici facenti capo allI.C. "Valsinni-Tursi" e allI.C. "L. Settembrini" di Nova Siri. Con ben 2 Istituti Comprensivi e 9 plessi coinvolti, i ragazzi sono stati i protagonisti di 7 settimane intensive di proiezioni, moduli didattici e laboratoriali  dallo storyboard alla regia, dal suono allanimazione  affiancati da professionisti del settore.

Oltre al lavoro con gli studenti, il progetto ha curato unimportante proposta di formazione dedicata ai docenti, finalizzata a fornire strumenti metodologici e competenze cinematografiche da reinterpretare nella didattica quotidiana. La riuscita di un percorso così articolato, durato tutto lanno scolastico da gennaio a maggio, è stata resa possibile grazie a un team multidisciplinare che ha unito professionisti del settore cinematografico e operatori culturali.

Il nucleo culturale ruota attorno al concetto di "sconfinamento", inteso come superamento dei limiti fisici e trasformazione nel modo di concepire identità, territorio, alterità e futuro.

Il progetto è stato guidato e coordinato da una squadra di professionisti che ha visto la collaborazione attiva degli operatori del comitato Arci Basilicata:

Giuseppe Tumino: Regista e responsabile scientifico

Claudio Persiani: Progettista e coordinatore del progetto

Ilaria Stigliano Supporto alla didattica e ai laboratori

Mariele Divincenzo: Amministrazione

Andrea Giovinazzo: Comunicazione

Un prezioso contributo è stato garantito anche dai volontari del circolo Arci "La Tarantola".

Gli studenti sono stati affiancati da esperti del settore come: Mauro Maugeri (Regista e Formatore), Guglielmo Manenti (illustratore), Vincenzo Greco (regista), Alessandro Di Gregorio (regista), Nadia Kibout (attrice), Mauro Di Giorgio (Fonico), Manuel Santagata (Attore e doppiatore), Salvatore Verde (maestro, regista e esperto di cinema) e Mohamed Kenawi (regista e produttore). Nellambito della rassegna organizzata nel plesso di Tursi abbiamo avuto come ospite Jacopo Gubitosi del Giffoni Film Festival.

La realizzazione di un intervento così profondo e radicato sul territorio non sarebbe stata possibile senza una solida rete di cooperazione. Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento a tutti i partner di progetto che hanno creduto e sostenuto l'iniziativa:

Il Cinema Columbia di Francavilla sul Sinni

L'associazione ZER0971 A.P.S. di Potenza

LAsd Matera Sports Academy organizzatrice del "Matera Sport Film Festival";

La società di produzione DOMINO FILM srl di Roma

Eureka Soc. Coop Organismo di formazione accreditato dal MIM;

PREM1ERE Srl società di distribuzione;

I Comuni del territorio coinvolti nell'iniziativa

Un ringraziamento speciale va ai dirigenti e a tutti i docenti degli istituti coinvolti: la loro straordinaria accoglienza, la preziosa collaborazione e l'entusiasmo dimostrato in ogni fase del percorso sono stati fondamentali per la riuscita del progetto e per la creazione di una reale sinergia tra la scuola e gli esperti sul campo.

L'evento finale: la Festa del Cinema dove il cinema non cè

Ora è il momento di condividere con le famiglie, le istituzioni e l'intera cittadinanza i frutti di questo lungo viaggio creativo.

Il momento culminante delle celebrazioni sarà venerdì 29 maggio a Rotondella, presso Palazzo Ricciardulli, a partire dalle ore 18:30, con la Festa del Cinema dove il cinema non cè.

Un evento speciale in cui il progetto si racconterà a cielo aperto alla comunità locale, mostrando i cortometraggi, gli esercizi e le esperienze realizzate dai ragazzi. Per l'occasione, verranno esposti tramite apposite installazioni i lavori realizzati dalle classi coinvolte nei laboratori e saranno proiettati gli esercizi di "sconfinamenti". Inoltre, è previsto un momento laboratoriale su "Immagini e Emozioni" a cura della compagnia Molino d'Arte di Altamura.

«Con "S-confinamenti" abbiamo voluto abbattere le barriere geografiche e culturali, portando il cinema laddove non ci sono sale fisiche», spiegano gli organizzatori. «Vedere l'entusiasmo dei bambini dell'infanzia e della primaria e la maturità dei ragazzi delle medie nel maneggiare telecamere, microfoni e storyboard è la dimostrazione che l'arte è uno strumento educativo senza confini».

La cittadinanza, i media e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare per festeggiare insieme il talento e l'impegno dei nostri giovani studenti e della comunità scolastica.

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