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|S-CONFINAMENTI si chiude: il cinema entra nelle scuole, oltre i confini dellaula e del territorio
25/05/2026
|Volge al termine S-CONFINAMENTI a valere sul bando "Il cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale" A.S. 2025/26, il progetto didattico e culturale che ha portato la magia, i mestieri e il linguaggio del cinema direttamente allinterno delle scuole del territorio. Un percorso che ha saputo unire lanalisi critica alla pratica sul campo, guidando gli studenti alla scoperta dellaudiovisivo per promuovere linclusione, lo scambio culturale e la costruzione di un sentire comune.
Liniziativa ha visto la partecipazione di oltre 1.000 studenti di tutti i plessi scolastici facenti capo allI.C. "Valsinni-Tursi" e allI.C. "L. Settembrini" di Nova Siri. Con ben 2 Istituti Comprensivi e 9 plessi coinvolti, i ragazzi sono stati i protagonisti di 7 settimane intensive di proiezioni, moduli didattici e laboratoriali dallo storyboard alla regia, dal suono allanimazione affiancati da professionisti del settore.
Oltre al lavoro con gli studenti, il progetto ha curato unimportante proposta di formazione dedicata ai docenti, finalizzata a fornire strumenti metodologici e competenze cinematografiche da reinterpretare nella didattica quotidiana. La riuscita di un percorso così articolato, durato tutto lanno scolastico da gennaio a maggio, è stata resa possibile grazie a un team multidisciplinare che ha unito professionisti del settore cinematografico e operatori culturali.
Il nucleo culturale ruota attorno al concetto di "sconfinamento", inteso come superamento dei limiti fisici e trasformazione nel modo di concepire identità, territorio, alterità e futuro.
Il progetto è stato guidato e coordinato da una squadra di professionisti che ha visto la collaborazione attiva degli operatori del comitato Arci Basilicata:
Giuseppe Tumino: Regista e responsabile scientifico
Claudio Persiani: Progettista e coordinatore del progetto
Ilaria Stigliano Supporto alla didattica e ai laboratori
Mariele Divincenzo: Amministrazione
Andrea Giovinazzo: Comunicazione
Un prezioso contributo è stato garantito anche dai volontari del circolo Arci "La Tarantola".
Gli studenti sono stati affiancati da esperti del settore come: Mauro Maugeri (Regista e Formatore), Guglielmo Manenti (illustratore), Vincenzo Greco (regista), Alessandro Di Gregorio (regista), Nadia Kibout (attrice), Mauro Di Giorgio (Fonico), Manuel Santagata (Attore e doppiatore), Salvatore Verde (maestro, regista e esperto di cinema) e Mohamed Kenawi (regista e produttore). Nellambito della rassegna organizzata nel plesso di Tursi abbiamo avuto come ospite Jacopo Gubitosi del Giffoni Film Festival.
La realizzazione di un intervento così profondo e radicato sul territorio non sarebbe stata possibile senza una solida rete di cooperazione. Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento a tutti i partner di progetto che hanno creduto e sostenuto l'iniziativa:
Il Cinema Columbia di Francavilla sul Sinni
L'associazione ZER0971 A.P.S. di Potenza
LAsd Matera Sports Academy organizzatrice del "Matera Sport Film Festival";
La società di produzione DOMINO FILM srl di Roma
Eureka Soc. Coop Organismo di formazione accreditato dal MIM;
PREM1ERE Srl società di distribuzione;
I Comuni del territorio coinvolti nell'iniziativa
Un ringraziamento speciale va ai dirigenti e a tutti i docenti degli istituti coinvolti: la loro straordinaria accoglienza, la preziosa collaborazione e l'entusiasmo dimostrato in ogni fase del percorso sono stati fondamentali per la riuscita del progetto e per la creazione di una reale sinergia tra la scuola e gli esperti sul campo.
L'evento finale: la Festa del Cinema dove il cinema non cè
Ora è il momento di condividere con le famiglie, le istituzioni e l'intera cittadinanza i frutti di questo lungo viaggio creativo.
Il momento culminante delle celebrazioni sarà venerdì 29 maggio a Rotondella, presso Palazzo Ricciardulli, a partire dalle ore 18:30, con la Festa del Cinema dove il cinema non cè.
Un evento speciale in cui il progetto si racconterà a cielo aperto alla comunità locale, mostrando i cortometraggi, gli esercizi e le esperienze realizzate dai ragazzi. Per l'occasione, verranno esposti tramite apposite installazioni i lavori realizzati dalle classi coinvolte nei laboratori e saranno proiettati gli esercizi di "sconfinamenti". Inoltre, è previsto un momento laboratoriale su "Immagini e Emozioni" a cura della compagnia Molino d'Arte di Altamura.
«Con "S-confinamenti" abbiamo voluto abbattere le barriere geografiche e culturali, portando il cinema laddove non ci sono sale fisiche», spiegano gli organizzatori. «Vedere l'entusiasmo dei bambini dell'infanzia e della primaria e la maturità dei ragazzi delle medie nel maneggiare telecamere, microfoni e storyboard è la dimostrazione che l'arte è uno strumento educativo senza confini».
La cittadinanza, i media e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare per festeggiare insieme il talento e l'impegno dei nostri giovani studenti e della comunità scolastica.
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