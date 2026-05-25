Massimiliano Gallo conquista la Basilicata con La Salita 25/05/2026 Non so se tornerò in Basilicata per Imma Tataranni, ma di certo vorrei tornarci da regista. Con queste parole lattore Massimiliano Gallo ha salutato il pubblico lucano durante la presentazione del suo esordio alla regia, La Salita, il 23 e 24 maggio a Potenza, Tito, Matera e Lavello nellambito del format Meet Us at Cinema, promosso da Lucana Film Commission con lobiettivo di sostenere le sale cinematografiche della regione. Attraversando la Basilicata da nord a sud, Gallo ha avuto modo di scoprire una regione sorprendentemente varia dal punto di vista paesaggistico, ben oltre limmagine ormai consolidata di Matera, riconoscendone le potenzialità come set naturale capace di accogliere produzioni molto diverse tra loro. Pensando già al suo prossimo progetto, il regista ha espresso la volontà di girare una parte delle riprese in Basilicata.



Grande partecipazione e unaccoglienza calorosa hanno accompagnato tutte le tappe del tour, dal Cinema Il Piccolo di Matera al Cineteatro Don Bosco di Potenza, fino al Cineteatro San Mauro di Lavello, confermando il forte legame tra il pubblico lucano e lattore napoletano.



La Salita, opera prima di Massimiliano Gallo regista, è un racconto intenso e corale ambientato nella Napoli del 1983. Dopo la chiusura del carcere femminile di Pozzuoli a causa del bradisismo, alcune detenute vengono trasferite temporaneamente nel carcere minorile maschile di Nisida. Negli stessi anni Eduardo De Filippo, appena nominato senatore a vita, avvia proprio a Nisida un importante progetto teatrale per i giovani detenuti. Da queste due storie vere, e dallincontro fra un giovane di Nisida e una detenuta del femminile di Pozzuoli, che vivono insieme per la prima volta lesperienza del teatro, nasce questo film, che mescola realtà e fantasia, personaggi reali e personaggi inventati, per costruire un grande affresco di sentimenti e passioni, ambientato in una Napoli di 40 anni fa, lontana e diversa, ma in fondo anche molto simile a quella di oggi. Prodotto da F.A.N., Panamafilm e Rai Cinema, il film intreccia realtà e finzione per raccontare una storia di speranza, crescita e riscatto attraverso il potere terapeutico del teatro.



Il cast riunisce Roberta Caronia, Alfredo Francesco Cossu, Antonio Milo, Shalana Santana, Gianfelice Imparato, Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo e lo stesso Massimiliano Gallo. Le musiche originali sono firmate da Enzo Avitabile, mentre la distribuzione è affidata a Fandango.



È un film sincero. È una storia che rende omaggio al teatro e al suo potere salvifico. È una storia che in pochi conoscono e per questo andava raccontata, racconta Massimiliano Gallo, che aggiunge: Penso che la Lucana Film Commission stia facendo un lavoro strepitoso sul territorio, perché non bisogna dimenticare limpatto dell'audiovisivo sul turismo. Un film o una serie tv possono trasmettere emozioni con una forza comunicativa unica".



Come Lucana Film Commission ci riteniamo molto soddisfatti, soprattutto per la capacità delle sale di aderire pienamente al nostro format, comprendendone lo spirito e gli obiettivi - dichiara Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission - Ogni iniziativa promossa da Meet Us at Cinema è infatti pensata principalmente per sostenere gli esercenti e per valorizzare la sala cinematografica come luogo di incontro e diffusione culturale: uno spazio capace di accogliere non solo film distribuiti in Italia, ma anche opere dalla circuitazione più limitata che possono essere viste in tutta la Basilicata.



La settimana di attività promosse dalla Fondazione si era aperta con la presentazione del film Don Chisciotte, alla presenza del regista Fabio Segatori, della produttrice e cosceneggiatrice Paola Columba e dellattrice Gabriella Bagnasco.



Liberamente ispirato al Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes, il film è scritto, prodotto e distribuito da Fabio Segatori e Paola Columba per Baby Films, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del MIC  Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Calabria Film Commission e della Lucana Film Commission. Un viaggio cinematografico nellAlto Ionio, tra Basilicata e Calabria, in un territorio sospeso tra realtà, memoria e leggenda.

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