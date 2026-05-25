|
|
|Unibas - inaugurazione a Matera delle nuove opere donate
25/05/2026
|Martedì 26 maggio 2026, alle ore 16.00, nellAula Magna del Campus di Matera dellUniversità degli Studi della Basilicata, saranno presentate le sei nuove opere darte donate allAteneo lucano da artisti lucani e la pagina web della CUnA Collezione Universitaria dArte.
Le opere, collocate al secondo piano delledificio principale del Campus di via Lanera, sono degli artisti Nicola Filazzola, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, protagonisti di rilievo dellarte lucana del Novecento e contemporanea. Filazzola ha donato i dipinti Scarpe e Discarica; Manno le incisioni Monolite velato e Scultura di carta; Rizzelli due incisioni intitolate Segni del Silenzio.
Liniziativa sarà aperta dai saluti del Magnifico Rettore, Ignazio Marcello Mancini e del Direttore del DIUSS, Francesco Panarelli. seguiranno gli interventi di Donato Verrastro, Prorettore al Public Engagement, di Elisa Acanfora, Coordinatrice del Corso di Studi in Archeologia e Storia dellArte, di Mariadelaide Cuozzo, Delegata del Rettore alla Valorizzazione del Patrimonio Artistico dellAteneo e curatrice della CUnA.
Interverranno gli artisti donatori Nicola Filazzola, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli.
Alle ore 17.00 è prevista linaugurazione ufficiale delle opere negli spazi del secondo piano del Campus.
«Il patrimonio artistico dellAteneo veicola la bellezza di cui tutta la comunità universitaria si fa ambasciatrice», ricorda il Rettore Mancini.
«Queste opere accrescono il patrimonio artistico dellAteneo in modo significativo», sottolinea Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dellArte Contemporanea e Delegata del Rettore alla Valorizzazione del Patrimonio artistico dellAteneo. «La Collezione dellUNIBAS si distingue per il suo rappresentare prevalentemente larte novecentesca e contemporanea del territorio regionale, con la volontà di promuovere la conoscenza storica di unarte ancora non sufficientemente nota e valorizzata. In questo senso, la Collezione Universitaria dArte svolge un ruolo importante sia nellambito della Terza Missione universitaria sia nelle attività didattiche rivolte agli studenti e al pubblico».
|
archivio
|ALTRE NEWS
|25/05/2026 - Massimiliano Gallo conquista la Basilicata con La Salita
Non so se tornerò in Basilicata per Imma Tataranni, ma di certo vorrei tornarci da regista. Con queste parole lattore Massimiliano Gallo ha salutato il pubblico lucano durante la presentazione del suo esordio alla regia, La Salita, il 23 e 24 maggio a Potenza, Tito, Mater...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Unibas - inaugurazione a Matera delle nuove opere donate
Martedì 26 maggio 2026, alle ore 16.00, nellAula Magna del Campus di Matera dellUniversità degli Studi della Basilicata, saranno presentate le sei nuove opere darte donate allAteneo lucano da artisti lucani e la pagina web della CUnA Collezione Universit...-->continua
|
|
|25/05/2026 - A Chiaromonte si è svolta la 24ª Sagra del Sambuco
A Chiaromonte si è svolta la 24ª Sagra del Sambuco, organizzata dalla Pro Loco Le Torri e dal Comune di Chiaromonte: una giornata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali, dei prodotti tipici e delle prospettive di sviluppo legate al territorio. L...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Il Parco Imperatore di Rionero in Vulture al World Urban Forum di Baku
In occasione della 13esima edizione del World Urban Forum (la conferenza globale dedicata all'urbanizzazione sostenibile) che questanno si è tenuta a Baku, la Provincia di Potenza ha presentato il proprio Piano Strutturale sviluppato su un modello di sviluppo...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV