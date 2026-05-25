Martedì 26 maggio 2026, alle ore 16.00, nellAula Magna del Campus di Matera dellUniversità degli Studi della Basilicata, saranno presentate le sei nuove opere darte donate allAteneo lucano da artisti lucani e la pagina web della CUnA  Collezione Universitaria dArte.

Le opere, collocate al secondo piano delledificio principale del Campus di via Lanera, sono degli artisti Nicola Filazzola, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, protagonisti di rilievo dellarte lucana del Novecento e contemporanea. Filazzola ha donato i dipinti Scarpe e Discarica; Manno le incisioni Monolite velato e Scultura di carta; Rizzelli due incisioni intitolate Segni del Silenzio.

Liniziativa sarà aperta dai saluti del Magnifico Rettore, Ignazio Marcello Mancini e del Direttore del DIUSS, Francesco Panarelli. seguiranno gli interventi di Donato Verrastro, Prorettore al Public Engagement, di Elisa Acanfora, Coordinatrice del Corso di Studi in Archeologia e Storia dellArte, di Mariadelaide Cuozzo, Delegata del Rettore alla Valorizzazione del Patrimonio Artistico dellAteneo e curatrice della CUnA.

Interverranno gli artisti donatori Nicola Filazzola, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli.

Alle ore 17.00 è prevista linaugurazione ufficiale delle opere negli spazi del secondo piano del Campus.

«Il patrimonio artistico dellAteneo veicola la bellezza di cui tutta la comunità universitaria si fa ambasciatrice», ricorda il Rettore Mancini.

«Queste opere accrescono il patrimonio artistico dellAteneo in modo significativo», sottolinea Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dellArte Contemporanea e Delegata del Rettore alla Valorizzazione del Patrimonio artistico dellAteneo. «La Collezione dellUNIBAS si distingue per il suo rappresentare prevalentemente larte novecentesca e contemporanea del territorio regionale, con la volontà di promuovere la conoscenza storica di unarte ancora non sufficientemente nota e valorizzata. In questo senso, la Collezione Universitaria dArte svolge un ruolo importante sia nellambito della Terza Missione universitaria sia nelle attività didattiche rivolte agli studenti e al pubblico».