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Il Parco Imperatore di Rionero in Vulture al World Urban Forum di Baku

25/05/2026

In occasione della 13esima edizione del World Urban Forum (la conferenza globale dedicata all'urbanizzazione sostenibile) che questanno si è tenuta a Baku, la Provincia di Potenza ha presentato il proprio Piano Strutturale sviluppato su un modello di sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dellAgenda 2030 e della Nuova Agenda Urbana.



Diversi i momenti di confronto organizzati in sessioni tematiche, come i seminari promossi dagli Uffici delle Nazioni Unite per le strategie globali di riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR), per le politiche abitative (UN-Habitat) e per la Commissione Economica per l'Europa da (UNECE) che hanno visto il coinvolgimento diretto del Resilience HUB, coordinato dal dirigente Alessandro Attolico, intervenuto sulla resilienza urbana e sulla governance integrata dei rischi per lo sviluppo sostenibile.



I dettagli del Piano Strutturale Provinciale (PSP) sono stati illustrati sono stati illustrati dallArch. Antonio Santandrea, dello staff del Resilience HUB provinciale, che ha evidenziato il ruolo strategico della pianificazione provinciale quale strumento di raccordo tra indirizzi regionali, politiche nazionali ed europee e azioni operative dei singoli Comuni. Fra gli obbiettivi illustrati sono emerse soluzioni integrate capaci di accompagnare i territori nei processi di adattamento climatico e valorizzazione ambientale per trasformare aree periurbane fragili e degradate in spazi pubblici accessibili.



Nel corso della presentazione è stata dedicata particolare attenzione alla buona pratica di Parco Imperatore, nel Comune di Rionero in Vulture, illustrata come esempio concreto di rigenerazione territoriale e urbana basata sulle Nature-Based Solutions (NBS). Il progetto rappresenta un modello integrato di tutela della biodiversità, resilienza climatica e qualità urbana, inserito in una più ampia visione strategica di sviluppo territoriale sostenibile promossa dalla Provincia di Potenza. Come auspicato dalla Nuova Agenda Urbana, lintervento è stato concepito secondo un approccio evolutivo e multilivello, da realizzarsi per step successivi e integrati, in funzione della progressiva intercettazione di risorse finanziarie provenienti da programmi locali, regionali, nazionali ed europei, con lobiettivo di costruire nel tempo un sistema territoriale sempre più resiliente, attrattivo e sostenibile.



Nella delegazione lucana ospitata a Baku, costituita da stakeholder locali del Resilience HUB provinciale tra cui anche la Regione e lUniversità della Basilicata, era presente anche il Sindaco di Rionero in Vulture, Mario Di Nitto, a conferma dellampia condivisione istituzionale del percorso di collaborazione avviato con la Provincia di Potenza, che ha consentito di valorizzare lesperienza locale allinterno della piattaforma internazionale del World Urban Forum, quale modello di resilienza territoriale, inclusione sociale e biodiversità urbana.



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