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|Il Parco Imperatore di Rionero in Vulture al World Urban Forum di Baku
25/05/2026
|In occasione della 13esima edizione del World Urban Forum (la conferenza globale dedicata all'urbanizzazione sostenibile) che questanno si è tenuta a Baku, la Provincia di Potenza ha presentato il proprio Piano Strutturale sviluppato su un modello di sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dellAgenda 2030 e della Nuova Agenda Urbana.
Diversi i momenti di confronto organizzati in sessioni tematiche, come i seminari promossi dagli Uffici delle Nazioni Unite per le strategie globali di riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR), per le politiche abitative (UN-Habitat) e per la Commissione Economica per l'Europa da (UNECE) che hanno visto il coinvolgimento diretto del Resilience HUB, coordinato dal dirigente Alessandro Attolico, intervenuto sulla resilienza urbana e sulla governance integrata dei rischi per lo sviluppo sostenibile.
I dettagli del Piano Strutturale Provinciale (PSP) sono stati illustrati sono stati illustrati dallArch. Antonio Santandrea, dello staff del Resilience HUB provinciale, che ha evidenziato il ruolo strategico della pianificazione provinciale quale strumento di raccordo tra indirizzi regionali, politiche nazionali ed europee e azioni operative dei singoli Comuni. Fra gli obbiettivi illustrati sono emerse soluzioni integrate capaci di accompagnare i territori nei processi di adattamento climatico e valorizzazione ambientale per trasformare aree periurbane fragili e degradate in spazi pubblici accessibili.
Nel corso della presentazione è stata dedicata particolare attenzione alla buona pratica di Parco Imperatore, nel Comune di Rionero in Vulture, illustrata come esempio concreto di rigenerazione territoriale e urbana basata sulle Nature-Based Solutions (NBS). Il progetto rappresenta un modello integrato di tutela della biodiversità, resilienza climatica e qualità urbana, inserito in una più ampia visione strategica di sviluppo territoriale sostenibile promossa dalla Provincia di Potenza. Come auspicato dalla Nuova Agenda Urbana, lintervento è stato concepito secondo un approccio evolutivo e multilivello, da realizzarsi per step successivi e integrati, in funzione della progressiva intercettazione di risorse finanziarie provenienti da programmi locali, regionali, nazionali ed europei, con lobiettivo di costruire nel tempo un sistema territoriale sempre più resiliente, attrattivo e sostenibile.
Nella delegazione lucana ospitata a Baku, costituita da stakeholder locali del Resilience HUB provinciale tra cui anche la Regione e lUniversità della Basilicata, era presente anche il Sindaco di Rionero in Vulture, Mario Di Nitto, a conferma dellampia condivisione istituzionale del percorso di collaborazione avviato con la Provincia di Potenza, che ha consentito di valorizzare lesperienza locale allinterno della piattaforma internazionale del World Urban Forum, quale modello di resilienza territoriale, inclusione sociale e biodiversità urbana.
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