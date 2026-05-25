E' in programma mercoledì 27 maggio 2026 dalle ore 10,30 presso la sala convegni del Castello Torremare a Metaponto (Mt) la Giornata regionale del Servizio Civile Universale promossa dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps in collaborazione con l'Associazione "Occse - Organizzazione per la crescita culturale sociale ed economica - Magna Grecia" di Metaponto. L'iniziativa patrocinata dal Comune di Bernalda, dalla Regione Basilicata, dall'Apt Basilicata, dall'Anci Basilicata e dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, rientra nelle attività annuali della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps e coincide con il report finale dei progetti di Servizio Civile Universale di Promozione Italia Aps dal titolo "Rigenerazione di Comunità" e "Percorso Ecosostenibile e Culturale lungo la Via Appia". A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "abbiamo inteso in accordo con l'Ente Promozione Italia Aps realizzare in coincidenza con il termine dei progetti di Servizio Civile Universale una giornata conclusiva dedicata ai giovani Operatori Volontari e agli Operatori Locali di Progetto che vuole essere specialmente un ringraziamento per tutto l'impegno profuso a collaborare nelle attività che hanno visto una cinquantina di giovani lucani svolgere un'esperienza formativa e culturale nelle nostre sedi accreditate su tutto il territorio regionale". Alla Giornata regionale del Servizio Civile Universale promossa da Ente Pro Loco Basilicata Aps prenderanno parte Francesca Matarazzo Sindaco di Bernalda, Giuseppe Barberino Presidente Occse Magna Grecia, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps e Cosimo Latronico Assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr. Protagonisti della manifestazione gli Operatori Volontari, i Presidenti e gli Operatori Locali di Progetto del Servizio Civile Universale impegnati nelle sedi accreditate di Promozione Italia Aps di Pro Loco Barile Aps, Pro Loco Campomaggiore Aps, Pro Loco Brindisi Montagna Aps, Pro Loco Marconia Aps, Pro Loco Satriano di Lucania Aps, Pro Loco Pisticci Aps, Pro Loco Rivello Aps e Associazione Occse Magna di Metaponto. Nel corso della Giornata Regionale Servizio Civile Universale promossa da Ente Pro Loco Basilicata Aps saranno consegnati gli Attestati di merito a conclusione dei progetti annuali di Promozione Italia Aps.