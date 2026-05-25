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|Antincendio boschivo: concluso il corso di formazione per volontari
25/05/2026
|Dalla teoria alla pratica, per una formazione a 360 gradi in vista dell'ormai imminente Campagna Antincendio Boschivo (AIB). Per oltre 100 volontari del Gruppo Lucano di Protezione civile e di altre associazioni, giunti anche dalla Calabria, si è concluso ieri il corso di formazione specialistica promosso dall'apposito Modulo del Coordinamento Nazionale del Gruppo Lucano nell'ambito delle attività di preparazione e potenziamento delle competenze operative del volontariato. La giornata è iniziata a Pergola di Marsico Nuovo, dove ha sede anche la nuova sala operativa del Gruppo Lucano e il Centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese, con un momento di approfondimento teorico che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale, Antropico e da Incendi Boschivi, oltre ai Funzionari della Regione Basilicata e della Regione Calabria, a conferma della valenza istituzionale e interregionale del percorso. Nel pomeriggio di domenica, inoltre, le attività sono proseguite presso la Base Operativa di Tramutola del Gruppo Lucano, dove i partecipanti hanno preso parte ad attività addestrative pratiche con impiego di moduli e mezzi AIB, operando in gruppi organizzati e simulando procedure operative reali finalizzate al consolidamento delle competenze acquisite durante il percorso formativo. L'obiettivo del percorso evidenzia il responsabile nazionale del Modulo Formazione del Gruppo Lucano di Protezione Civile, Giuseppe Muscatello è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività AIB in sicurezza, promuovendo al tempo stesso capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di Protezione Civile. Il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, pone l'accento sull'importanza della formazione: Puntare sulla formazione significa investire nelle persone, nella sicurezza degli operatori e nella capacità di risposta delle organizzazioni sul territorio. La partecipazione registrata in questo percorso dimostra la volontà dei volontari di crescere, mettersi in gioco e contribuire con competenza e spirito di servizio alla tutela delle comunità.
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