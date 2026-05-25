Prima edizione della Festa dellAgricoltura a Irsina 25/05/2026 Si è conclusa ieri con grande partecipazione e un ampio consenso la prima edizione della Festa dellAgricoltura promossa dal Comune di Irsina, una giornata che ha saputo trasformarsi in un importante momento di valorizzazione del territorio, confronto istituzionale e condivisione comunitaria.



Gli spazi dellex consorzio hanno accolto cittadini, operatori del settore, istituzioni e visitatori in una manifestazione che ha riportato al centro lidentità agricola della comunità irsinese, confermandosi fin dalla sua prima edizione come un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione e prospettive di sviluppo.



Oltre 30 espositori, tra produttori, aziende del comparto agricolo e rivenditori di mezzi e attrezzature, hanno animato la giornata con una vasta esposizione di trattori, macchine agricole, tecnologie per il lavoro nei campi e strumenti legati alla tradizione rurale, offrendo una rappresentazione concreta della vitalità e della forza del tessuto produttivo locale.



Particolarmente significativo il tavolo tecnico dedicato al futuro delle aree interne e allo sviluppo del comparto agricolo, che ha visto la partecipazione di Luigi Giuseppe Decollanz, presidente di Acque del Sud S.p.A., e di Vittorio Restaino, dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata. Un momento di approfondimento e confronto sulle prospettive del settore, sulle sfide che interessano i territori interni e sul ruolo strategico dellagricoltura per la crescita economica e sociale delle comunità.



Alla manifestazione hanno preso parte anche la senatrice Maria Nocco, il vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il consigliere regionale Nicola Morea, lassessora Antonella Lorusso del Comune di Gravina, con delega alla storica Fiera di San Giorgio, e il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, a testimonianza dellattenzione istituzionale verso uniniziativa che punta a diventare un riferimento per il territorio.



Accanto ai momenti di confronto e agli spazi espositivi, la manifestazione ha offerto anche occasioni di aggregazione e intrattenimento con aree dedicate al food & beverage, momenti musicali con dj set e attività di animazione per bambini, contribuendo a creare una giornata partecipata e vissuta da famiglie, operatori e cittadini di tutte le età.



Il Sindaco di Irsina Giuseppe Candela ha espresso soddisfazione per la riuscita delliniziativa, sottolineando il valore strategico della manifestazione per il territorio e per la comunità: «La straordinaria partecipazione registrata in questa prima edizione della Festa dellAgricoltura ci restituisce il senso autentico di ciò che questa manifestazione rappresenta per Irsina. Non è stata soltanto una giornata celebrativa, ma un momento concreto di valorizzazione della nostra identità e delle nostre radici produttive. Lagricoltura continua a essere uno degli elementi fondanti della nostra comunità e iniziative come questa ci consentono di raccontarne il valore, creando al tempo stesso occasioni di confronto e di sviluppo. La presenza delle istituzioni, degli operatori del settore, delle aziende e dei cittadini dimostra che esiste una volontà condivisa di investire sul futuro del territorio partendo dalle sue eccellenze. Questo successo rappresenta per noi un punto di partenza e ci incoraggia a dare continuità a un appuntamento che vogliamo far crescere negli anni».



LAssessora allAgricoltura Maria Maddalena Papangelo, tracciando un bilancio delliniziativa, ha dichiarato: «Questa prima edizione ha superato ogni aspettativa e ci restituisce una grande soddisfazione. Da assessora allAgricoltura e da imprenditrice agricola considero questo risultato particolarmente significativo, perché dimostra quanto il nostro territorio sentisse il bisogno di un appuntamento dedicato al settore e alle realtà che ogni giorno lo rendono vivo. Dopo tanti anni, Irsina è tornata a celebrare la propria vocazione agricola con una manifestazione che ha saputo coinvolgere istituzioni, imprese, produttori e cittadini. È un punto di partenza importante per valorizzare il lavoro delle aziende agricole e produttive e per continuare a costruire occasioni di crescita e promozione del territorio».



La riuscita dellevento è stata resa possibile grazie al lavoro dellamministrazione comunale, dellAssessore Michele Mazzone, di Tonino Coletta e degli uffici comunali, che hanno contribuito allorganizzazione di una manifestazione capace di coniugare identità, partecipazione e visione.



La Festa dellAgricoltura chiude così la sua prima edizione con un bilancio più che positivo, ponendo le basi per un appuntamento destinato a crescere e a consolidarsi nel tempo come momento di valorizzazione delle eccellenze agricole e produttive del territorio irsinese.

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