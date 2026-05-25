|
|
|APT Basilicata, al via due press tour di fine Primavera
25/05/2026
|LAPT Basilicata ha organizzato, tra il 23 e il 31 maggio 2026, due press trip con obiettivi e mercati distinti: il primo rivolto al pubblico televisivo nazionale attraverso Rai 3, il secondo al mercato di lingua tedesca tramite la stampa specializzata travel e lifestyle. Entrambi i tour - dichiara il direttore generale di Apt, Margherita Sarli - rientrano nel piano di comunicazione 2026 dellAgenzia, che punta a diversificare i canali e i mercati di riferimento per la promozione turistica della regione.
Dal 23 al 28 maggio, la redazione di MASTERFILM è in Basilicata per il video-documentario Basilicata Tra Due Mari, in uscita su Geo&Geo, il programma di Rai 3 dedicato alla natura e alle tradizioni italiane. Il tour parte da Matera e attraversa la regione lungo un asse nord-sud che tocca i parchi e le Dolomiti Lucane, il paesaggio della Murgia materana con la storia del pane IGP e della crapiata il piatto della tradizione contadina materana , larea ionica con lOasi WWF di Policoro e la produzione artigianale a Pisticci. A ciascuna tappa sono state abbinati laboratori e visite dirette sul territorio, per restituire al documentario una dimensione esperienziale e non solo paesaggistica.
Dal 28 al 31 maggio, spazio a Basilicata Coast to Coast con le giornaliste tedesche Claudia Thomas e Anke Sademann che percorreranno la regione da costa a costa, da Maratea sul Tirreno fino a Policoro sullo Ionio, con una tappa intermedia a Latronico, nellentroterra del Parco Nazionale del Pollino. Una parte dellitinerario sarà percorsa in bicicletta, in linea con la crescente domanda di turismo lento e attivo da parte del pubblico germanico. Il tour avrà un focus specifico sulla componente imprenditoriale femminile nel settore turistico ed enogastronomico locale, con incontricon donne che gestiscono attività ricettive, produttive e artigianali del territorio.
I servizi e i contenuti prodotti da Thomas e Sademann sono destinati a testate del mercato tedesco, uno dei principali bacini di riferimento per lo sviluppo dei flussi turistici internazionali verso la regione.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|25/05/2026 - Massimiliano Gallo conquista la Basilicata con La Salita
Non so se tornerò in Basilicata per Imma Tataranni, ma di certo vorrei tornarci da regista. Con queste parole lattore Massimiliano Gallo ha salutato il pubblico lucano durante la presentazione del suo esordio alla regia, La Salita, il 23 e 24 maggio a Potenza, Tito, Mater...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Unibas - inaugurazione a Matera delle nuove opere donate
Martedì 26 maggio 2026, alle ore 16.00, nellAula Magna del Campus di Matera dellUniversità degli Studi della Basilicata, saranno presentate le sei nuove opere darte donate allAteneo lucano da artisti lucani e la pagina web della CUnA Collezione Universit...-->continua
|
|
|25/05/2026 - A Chiaromonte si è svolta la 24ª Sagra del Sambuco
A Chiaromonte si è svolta la 24ª Sagra del Sambuco, organizzata dalla Pro Loco Le Torri e dal Comune di Chiaromonte: una giornata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali, dei prodotti tipici e delle prospettive di sviluppo legate al territorio. L...-->continua
|
|
|25/05/2026 - Il Parco Imperatore di Rionero in Vulture al World Urban Forum di Baku
In occasione della 13esima edizione del World Urban Forum (la conferenza globale dedicata all'urbanizzazione sostenibile) che questanno si è tenuta a Baku, la Provincia di Potenza ha presentato il proprio Piano Strutturale sviluppato su un modello di sviluppo...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV