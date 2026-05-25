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APT Basilicata, al via due press tour di fine Primavera

25/05/2026

LAPT Basilicata ha organizzato, tra il 23 e il 31 maggio 2026, due press trip con obiettivi e mercati distinti: il primo rivolto al pubblico televisivo nazionale attraverso Rai 3, il secondo al mercato di lingua tedesca tramite la stampa specializzata travel e lifestyle. Entrambi i tour - dichiara il direttore generale di Apt, Margherita Sarli - rientrano nel piano di comunicazione 2026 dellAgenzia, che punta a diversificare i canali e i mercati di riferimento per la promozione turistica della regione.


Dal 23 al 28 maggio, la redazione di MASTERFILM è in Basilicata per il video-documentario Basilicata Tra Due Mari, in uscita su Geo&Geo, il programma di Rai 3 dedicato alla natura e alle tradizioni italiane. Il tour parte da Matera e attraversa la regione lungo un asse nord-sud che tocca i parchi e le Dolomiti Lucane, il paesaggio della Murgia materana con la storia del pane IGP e della crapiata  il piatto della tradizione contadina materana , larea ionica con lOasi WWF di Policoro e la produzione artigianale a Pisticci. A ciascuna tappa sono state abbinati laboratori e visite dirette sul territorio, per restituire al documentario una dimensione esperienziale e non solo paesaggistica.


Dal 28 al 31 maggio, spazio a Basilicata Coast to Coast con le giornaliste tedesche Claudia Thomas e Anke Sademann che percorreranno la regione da costa a costa, da Maratea sul Tirreno fino a Policoro sullo Ionio, con una tappa intermedia a Latronico, nellentroterra del Parco Nazionale del Pollino. Una parte dellitinerario sarà percorsa in bicicletta, in linea con la crescente domanda di turismo lento e attivo da parte del pubblico germanico. Il tour avrà un focus specifico sulla componente imprenditoriale femminile nel settore turistico ed enogastronomico locale, con incontricon donne che gestiscono attività ricettive, produttive e artigianali del territorio.


I servizi e i contenuti prodotti da Thomas e Sademann sono destinati a testate del mercato tedesco, uno dei principali bacini di riferimento per lo sviluppo dei flussi turistici internazionali verso la regione.




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