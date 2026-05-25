Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Venosa torna la Fiera dei Sapori del Sud Italia, dopo il successo della prima edizione. Levento, organizzato da Valica S.p.A. in collaborazione con il Comune di Venosa, trasformerà il centro storico in un grande viaggio enogastronomico tra le eccellenze del Centro-Sud Italia.



Per cinque giorni, ai piedi del Castello Aragonese, i visitatori potranno degustare piatti iconici e vini DOC/DOCG provenienti da Sardegna, Sicilia, Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria: dalle orecchiette pugliesi agli arrosticini abruzzesi, fino ai grandi vini regionali come Nero dAvola e Falanghina.



Accanto al percorso del gusto, il festival si arricchisce con Borgo dAutore, rassegna culturale con incontri, libri e ospiti di rilievo nazionale. Un appuntamento che unisce tradizione, cultura e promozione del territorio, confermando Venosa come punto di riferimento per eventi di valorizzazione del Sud Italia.