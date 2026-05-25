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|Venosa, torna la Fiera dei Sapori del Sud Italia: cinque giorni tra gusto, cultura e tradizione
25/05/2026
|Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Venosa torna la Fiera dei Sapori del Sud Italia, dopo il successo della prima edizione. Levento, organizzato da Valica S.p.A. in collaborazione con il Comune di Venosa, trasformerà il centro storico in un grande viaggio enogastronomico tra le eccellenze del Centro-Sud Italia.
Per cinque giorni, ai piedi del Castello Aragonese, i visitatori potranno degustare piatti iconici e vini DOC/DOCG provenienti da Sardegna, Sicilia, Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria: dalle orecchiette pugliesi agli arrosticini abruzzesi, fino ai grandi vini regionali come Nero dAvola e Falanghina.
Accanto al percorso del gusto, il festival si arricchisce con Borgo dAutore, rassegna culturale con incontri, libri e ospiti di rilievo nazionale. Un appuntamento che unisce tradizione, cultura e promozione del territorio, confermando Venosa come punto di riferimento per eventi di valorizzazione del Sud Italia.
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