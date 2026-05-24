LAGONEGRO  Il Centro Sociale di Lagonegro è stato il prestigioso palcoscenico della seconda giornata dedicata ai Lucani nel Mondo, una manifestazione intensa ed emozionante che ha saputo unire cultura, tradizioni, testimonianze di vita e senso di appartenenza. Levento, promosso dal Salotto Donata Doni con il patrocinio dellAmministrazione comunale,CIM ha registrato una grande partecipazione di pubblico e ospiti, confermando il valore di un appuntamento destinato a crescere negli anni.

Soddisfazione è stata espressa da tutti i protagonisti che si sono alternati sul palco nel corso della giornata, accomunati da un messaggio forte e profondo: non dimenticare mai le proprie radici. Un tema che ha attraversato ogni momento delliniziativa e che ha coinvolto in modo particolare gli studenti presenti nella sessione mattutina.

Tra gli interventi più apprezzati quelli del parroco don Gianluca Bellusci, del sindaco Salvatore Falabella, ha raccontato dei suoi parenti oltreoceano, dott Radice, del presidente dei Lucani nel Mondo Luigi Scaglione, che ha lavorato incessantemente per la due giorni e dei numerosi ospiti che hanno raccontato esperienze di emigrazione, ritorno e legame autentico con la Basilicata.

Particolarmente toccante le storie dello scrittore Vito Varone, affascinanti le letture di Mimma Grillo con la storia di Rachele una lagonegrese ,testo scritto da Agnese Belardi e in particolare la premiazione di Elenie Modesto, segnalata dal Salotto Donata Doni. Originaria del Brasile, ha scelto di trasferirsi a Lagonegro dove, grazie a studio, sacrificio e amore per la famiglia, è riuscita ad affermarsi come imprenditrice di successo. Una testimonianza che ha conquistato gli studenti, rimasti affascinati dalla sua forza e dalla determinazione dimostrata nel costruire il proprio futuro senza mai perdere il legame con i valori umani e familiari.

A rendere ancora più coinvolgente la mattinata è stata lesibizione del gruppo folk Le Signore del Lagonegrese, che con canti e tradizioni popolari hanno regalato momenti di allegria e identità culturale, valorizzando il patrimonio del territorio.

Nel pomeriggio e in serata il programma è proseguito con una rappresentazione teatrale diretta da Celeste Pansardi, applauditissima dal pubblico presente al Centro Sociale. Uno spettacolo intenso che ha chiuso la manifestazione tra emozioni e riflessioni sul significato dellidentità lucana nel mondo.

La prima edizione lagonegrese della giornata dedicata ai Lucani nel Mondo si conclude così con un bilancio estremamente positivo, lasciando nei partecipanti la consapevolezza che le radici rappresentano un patrimonio prezioso da custodire e tramandare alle nuove generazioni.