Si è concluso con ampia partecipazione e significativo apprezzamento il progetto Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dellarmonia e della pace nel Mediterraneo, promosso dalla Biblioteca Diocesana Mons. Giovanni Mele dellEparchia di Lungro.

A concludere il ciclo di conferenze realizzate da marzo a maggio è stato il laboratorio culturale in presenza dal titolo Le religioni in dialogo per la pace, articolato in due sessioni: Religioni per la pace e Parole e gesti per il dialogo.



I laboratori, del 15 e 16 maggio, sono stati coordinati dal prof. Riccardo Burigana (direttore del Centro ecumenico Italiano) e dal prof. Papàs Alex Talarico, direttore della Biblioteca Diocesana Mons. Giovanni Mele.



Ad aprire i lavori è stato lintervento di Mons. Donato Oliverio, Vescovo dellEparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dellItalia Continentale, che ha definito liniziativa unimportante occasione di riflessione sulluniversalità della Chiesa e sul valore del dialogo come dimensione essenziale della missione ecclesiale. Mons. Oliverio ha richiamato linsegnamento di Papa Leone XIV sulla necessità di costruire una pace disarmata e disarmante, sottolineando come il dialogo costituisca una via privilegiata e irrinunciabile per la testimonianza cristiana.



Nel suo intervento, il prof. Mustafa Cenap Aydin (Istituto Tevere- Centro per il dialogo) ha sviluppato una riflessione sul significato del dialogo, considerato non soltanto come confronto culturale e religioso, ma come autentica esperienza umana e spirituale. Partendo dalletimologia del termine greco διάλογος, inteso come attraverso il Logos, il relatore ha evidenziato come il dialogo rappresenti uno spazio condiviso di incontro e reciproca comprensione.



Il prof. Riccardo Burigana ha evidenziato la necessità, allinterno della Chiesa e della società contemporanea, di autentici testimoni del dialogo, capaci di vivere concretamente lincontro ecumenico e interreligioso anche nella quotidianità. LEparchia di Lungro è stata indicata come esempio significativo di tale esperienza.



Papàs Alex Talarico ha invece sintetizzato il tema del dialogo come dimensione essenziale dellesistenza cristiana e della convivenza umana, inteso come incontro autentico tra persone e comunità, fondato sullascolto reciproco, sul rispetto e sulla ricerca della verità.



Il progetto Calabria, ponte di dialogo è nato dalla volontà di promuovere luoghi e percorsi di formazione capaci di favorire una cultura dellincontro, della pace e della reciproca conoscenza tra popoli e tradizioni religiose. In questa prospettiva, la Biblioteca Diocesana Mons. Giovanni Mele ha inteso rafforzare il proprio ruolo di spazio culturale aperto al dialogo, alla ricerca e alla crescita della comunità ecclesiale e civile.

Liniziativa ha confermato la vocazione storica dellEparchia di Lungro a essere ponte tra Oriente e Occidente, valorizzando il patrimonio spirituale e culturale della tradizione cristiana orientale presente in Calabria e promuovendo una riflessione concreta sul ruolo delle religioni nella costruzione della pace e della convivenza tra i popoli.

Al laboratorio hanno preso parte rappresentanti impegnati nel dialogo ecumenico e nella promozione culturale del territorio calabrese, in rappresentanza di varie diocesi e gruppi ecumenici regionali.A conclusione del laboratorio sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.



Liniziativa si concluderà il 19 giugno con un evento finale aperto al pubblico e con il coinvolgimento del territorio per la presentazione del volume che documenta il lavoro svolto durante il progetto.



Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC Calabria 2014/2020  Azione 6.8.3 su Avviso sostegno e promozione turistica e culturale  L.1.2 Progetti culturali 



LEparchia di Lungro esprime gratitudine a tutti i relatori, ai partecipanti e a quanti hanno collaborato alla realizzazione delliniziativa, che ha saputo coniugare profondità spirituale, valore culturale e forte dimensione educativa, confermando come il dialogo tra culture e religioni rappresenti oggi una via fondamentale per edificare relazioni di pace e solidarietà.