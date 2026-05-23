Si alza il sipario sulla sesta edizione del Lucania Classica Festival, che prenderà il via domani alle ore 19 nellAuditorium Lucania Classica di via della Chimica 77, finalmente nel cuore di Potenza. Un appuntamento ormai atteso dagli appassionati di musica classica e non solo, capace negli anni di trasformarsi in uno degli eventi culturali più significativi dellestate lucana. Ad inaugurare il festival sarà una serata di grande prestigio con Susanna Rigacci, storica interprete delle celebri colonne sonore di Ennio Morricone, accompagnata al pianoforte da Ivana Francisci. La voce intensa ed evocativa di Rigacci guiderà il pubblico in un viaggio musicale tra emozioni cinematografiche e repertorio classico contemporaneo, dando ufficialmente il via a un cartellone che promette qualità artistica e forte coinvolgimento del territorio.



Ledizione 2026 del Lucania Classica Festival si presenta infatti come la più ricca e diffusa di sempre: quindici appuntamenti attraverseranno numerosi borghi della Basilicata fino al 1° agosto, trasformando piazze, chiostri e luoghi storici in palcoscenici a cielo aperto. Un percorso musicale itinerante che punta a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico regionale, creando un dialogo costante tra arte, comunità e identità locale. Gran finale affidato ai Filarmonici di Napoli, protagonisti del concerto conclusivo che suggellerà due mesi di musica e incontri. Accanto agli artisti affermati, il festival conferma anche questanno una forte attenzione alle nuove generazioni grazie alla collaborazione con il Conservatorio Gesualdo da Venosa. Gli studenti dellistituto apriranno diversi concerti e, in alcune serate, saranno protagonisti di vere e proprie esibizioni dedicate ai giovani talenti emergenti.



La direzione artistica di Valeria Veltro e Raffaele DAngelo continua così a perseguire una visione culturale capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo spazio sia ai grandi interpreti sia alle nuove voci della musica. Non soltanto una rassegna concertistica, dunque, ma un progetto culturale diffuso che mira a rendere la Basilicata un punto di riferimento per la musica classica nel Sud Italia.



Con lapertura affidata alla voce simbolo delle musiche di Morricone, il Lucania Classica Festival inaugura unestate fatta di note, emozioni e giovani promesse, pronta ad abbracciare lintera regione e a confermare la crescita di un evento ormai radicato nella tradizione culturale lucana.