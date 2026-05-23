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|Lunedì a Matera si inaugura Viva Vittoria, un laboratorio contro la violenza
23/05/2026
|Sarà inaugurato lunedì 25 maggio a Matera, alle 18 e 30, nella sede della cooperativa Il Sicomoro, in via Domenico Ridola, lo spazio Viva Vittoria Matera. Si tratta di un luogo dincontro e laboratorio aperto a tutti coloro i quali vorranno partecipare alla realizzazione di una grande coperta che il 21 e 22 novembre prossimi ricoprirà piazza Vittorio Veneto, cuore della città dei Sassi, per dire no alla violenza sulle donne. A promuovere levento lassociazione lucana "T-Essere Aps" in collaborazione con lassociazione di volontariato "Viva Vittoria Odv" di Brescia che dal 2015 ha messo la coperta a più di 40 piazze italiane ed estere. Nello spazio Viva Vittoria del capoluogo lucano volontarie e volontari potranno realizzare, ai ferri o alluncinetto, i quadrati 50x50 che, cuciti assieme, comporranno la maxi coperta. Nel laboratorio saranno inoltre distribuiti i filati, dono di privati e aziende, a chi vorrà partecipare alla realizzazione di un pezzo di manufatto. Liniziativa contribuirà alla raccolta di fondi da devolvere a "Pangea Ets", la fondazione che gestisce lo sportello antiviolenza e la casa rifugio Isabella Morra di Matera per conto del Comune, altro partner dellevento. Lobiettivo è quello di sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e nella costruzione di autonomia e diritti con il fondo Io Posso. Già 300 i quadrati di coperta raccolti dallassociazione "T-Essere" nei laboratori attivati in rete nei diversi comuni della Basilicata. Fondamentale il ruolo svolto dal Centro di servizio al volontariato (Csv )di Basilicata, che ha patrocinato levento. Siamo da tempo al fianco dellassociazione 'T- Essere' che è nata proprio nel Csv Basilicata per portare avanti processi virtuosi di partecipazione tra le realtà associative differenti presenti sul territorio- spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv - siamo soddisfatti di aver contribuito a questa iniziativa dalla grande valenza sociale che accende i riflettori su una tematica importante, di cui ci occupiamo da tempo anche con diversi corsi di formazione rivolti ai volontari e agli operatori del settore. Al Csv lucano il ringraziamento dellassociazione T- Essere. Ringraziamo il Csv per aver patrocinato liniziativa Viva Vittoria Matera che abbiamo promosso e organizzato con lobiettivo di unire associazioni e cittadinanza in una mobilitazione collettiva- aggiunge Egidio Lacanna, presidente di 'T-Essere'- ci auguriamo che sempre più realtà possano aderire, per mantenere alta lattenzione e rafforzare, con determinazione e continuità, limpegno contro la violenza sulle donne.
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