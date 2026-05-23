Sarà inaugurato lunedì 25 maggio a Matera, alle 18 e 30, nella sede della cooperativa Il Sicomoro, in via Domenico Ridola, lo spazio Viva Vittoria Matera. Si tratta di un luogo dincontro e laboratorio aperto a tutti coloro i quali vorranno partecipare alla realizzazione di una grande coperta che il 21 e 22 novembre prossimi ricoprirà piazza Vittorio Veneto, cuore della  città dei Sassi, per dire no alla violenza sulle donne. A promuovere levento lassociazione lucana "T-Essere Aps" in collaborazione con lassociazione di volontariato "Viva Vittoria Odv" di Brescia che dal 2015 ha messo la coperta a più di 40 piazze italiane ed estere. Nello spazio  Viva Vittoria del capoluogo lucano volontarie e volontari potranno realizzare, ai ferri o alluncinetto, i quadrati 50x50 che, cuciti assieme, comporranno la maxi coperta. Nel laboratorio saranno inoltre distribuiti i filati, dono di privati e aziende, a chi vorrà partecipare alla realizzazione di un pezzo di manufatto. Liniziativa contribuirà alla raccolta di fondi da devolvere a "Pangea Ets", la fondazione che gestisce lo sportello antiviolenza e la casa rifugio Isabella Morra di Matera per conto del Comune, altro partner dellevento. Lobiettivo è quello di sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e nella costruzione di autonomia e diritti con il fondo Io Posso. Già 300 i quadrati di coperta raccolti dallassociazione "T-Essere" nei laboratori attivati in rete nei diversi comuni della Basilicata. Fondamentale il ruolo svolto dal Centro di servizio al volontariato (Csv )di Basilicata, che ha patrocinato levento.  Siamo da tempo al fianco dellassociazione 'T- Essere' che è nata proprio nel Csv Basilicata per portare avanti processi virtuosi di partecipazione tra le realtà associative differenti presenti sul territorio- spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv - siamo soddisfatti di aver contribuito a questa iniziativa dalla grande valenza sociale che accende i riflettori su una tematica importante, di cui ci occupiamo da tempo anche con diversi corsi di formazione rivolti ai volontari e agli operatori del settore. Al Csv lucano il ringraziamento dellassociazione T- Essere.  Ringraziamo il Csv per aver patrocinato liniziativa Viva Vittoria Matera che abbiamo promosso e organizzato con lobiettivo di unire associazioni e cittadinanza in una mobilitazione collettiva- aggiunge Egidio Lacanna, presidente di 'T-Essere'- ci auguriamo che sempre più realtà possano aderire, per mantenere alta lattenzione e rafforzare, con determinazione e continuità, limpegno contro la violenza sulle donne.