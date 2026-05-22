Ha compiuto trenta anni nel 2019 ed è ormai nel pieno del quarto decennio di vita lAssociazione Culturale del Circolo dei Lucani di Bologna. Fu fondata nel 1989 da un gruppo di lucani emigrati nel capoluogo emiliano negli anni 70; i Soci fondatori scommisero sulla possibilità di salvaguardare le proprie radici senza sconfinare nella retorica della nostalgia e con l'obiettivo di far conoscere ai concittadini emiliani la cultura, la suggestione e il fascino della terra lucana. Da allora l'Associazione è cresciuta molto ed è diventata parte integrante della Città delle due Torri, conosciuta dalle istituzioni locali ed apprezzata dai bolognesi doc.

Il Circolo dei Lucani, i cui Soci non sono soltanto di origine lucana, ha organizzato numerosissime manifestazioni in terra emiliana, tutte allinsegna della promozione della Basilicata nel mondo. Nel rappresentare lidentità lucana in terra emiliana il Circolo ha ospitato nelle sue manifestazioni culturali politici come lex Presidente del Consiglio Romano Prodi, gli ex Sindaci di Bologna Sergio Cofferati, Giorgio Guazzaloca, Flavio Del Bono e Virginio Merola la presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti oltre ai maggiori rappresentanti istituzionali della Regione Basilicata; ha presentato artisti lucani come il cantante Pino Mango, gli attori Antonio Petrocelli, Ulderico Pesce, Rocco Papaleo, Domenico Fortunato; ha proposto le pubblicazioni di scrittori come Mario Trufelli, Giuseppe Lupo, Mariolina Venezia e Renato Cantore; l'Associazione è stata protagonista nell'organizzare incontri sulla medicina, sul diritto e sull'economia; ha fatto conoscere l'enogastronomia lucana organizzando i grandi eventi annuali della festa di primavera e della festa degli auguri sempre molto partecipati; ha promosso il Turismo Lucano facendo conoscere le suggestioni di un ambiente incontaminato ricco di storia, di risorse naturali, di bellezze paesaggistiche; in collaborazione con il Dipartimento di Storia dellUniversità di Bologna lAssociazione lucana ha portato alla ribalta la storia dei templari e del suo fondatore lucano Ugo de Paganis organizzando un ciclo di convegni che ha suscitato un interesse enorme nel pubblico e nella stampa ottenendo anche linserimento nella manifestazione internazionale nel titolo la festa della storia. Il circolo ha poi rivolto lattenzione al tema della Grande Lucania rappresentando le ragioni del movimento che chiede laccorpamento alla Lucania del Cilento; di rilievo inoltre la promozione di una serie di incontri sulla figura di Federico II. LAssociazione lucana ha poi dibattuto sullorganizzazione scolastica dellEmilia Romagna con i massimi rappresentanti del settore; ha fatto conoscere il talento di pittori e scultori lucani organizzando mostre nei luoghi artistici più importanti della città emiliana; ha presentato il giudice internazionale Silvana Arbia che ha raccontato del tragico genocidio in Ruanda inoltre un ventennio di attività sono decine di migliaia le persone che hanno avuto la possibilità di conoscere un pezzo di Lucania attraverso il circolo di Bologna. Nel quarto decennio, superata la pandemia ed equipaggiato con i moderni social, il Circolo continua la tradizione sotto le due torri offrendo nella cornice della pianura padana il quadro suggestivo dei sassi di Matera, del mare di Maratea e dei Monti del Pollino offendo lopportunità di partecipare ad incontri culturali, di recuperare le tradizioni popolari di musica e poesia e di assaporare i piatti della tradizione enogastronomica.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it