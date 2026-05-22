Il 26 maggio si svolgerà a Lavello, nel Centro per lAgricoltura in contrada Pupoli, il seminario di lancio del progetto SU.PR.EME. 2  Poli Sociali, che segna lavvio ufficiale di un percorso finalizzato al rafforzamento della rete dei servizi sociali territoriali e alla promozione di interventi integrati per linclusione sociale, il sostegno alle fragilità e il consolidamento dei presìdi di prossimità per i lavoratori stranieri a rischio sfruttamento.



Su.Pr.Eme. 2 è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027  Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione - Ambito di applicazione 2 h) misure di integrazione (Prog. 910) e PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027  Priorità 1 Sostegno allinclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo specifico ESO4.9) Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di Paesi terzi, compresi i migranti e FESR 2021-2027 Priorità 4 Interventi infrastrutturali per linclusione socio-economica, Obiettivo specifico RSO4.3 Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali



I Poli Sociali Integrati, gestiti dalla società cooperativa sociale Filef selezionata dalla Regione Basilicata attraverso un avviso pubblico di co-progettazione, fanno parte di un sistema di servizi di base organizzato su più livelli, che unisce una visione comune a livello interregionale con interventi adattati ai singoli territori.

Ciascun Polo è dotato di unéquipe multidisciplinare composta da coordinatore, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori sociali, esperti legali, educatori che accompagnano le diverse fasi della presa in carico dei destinatari. Il processo prevede una fase di valutazione iniziale, attraverso la quale viene costruito un intervento personalizzato e calibrato sui bisogni specifici delle persone prese in carico, con lobiettivo di favorire percorsi di inclusione sociale, tutela e reinserimento.

Dopo la fase di registrazione dei partecipanti, i lavori apriranno alle ore 9:30 con i saluti istituzionali di Patrizia Paparella, Assessore alle Politiche sociali e del Lavoro del Comune di Lavello, e di Filomena Cillis, Dirigente dellUfficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata della Regione Basilicata. La moderazione del seminario è affidata ad Antonio Sanfrancesco (FILEF Basilicata, soggetto attuatore). Seguiranno anche gli interventi di Giovanni Casaletto e Federica Dolente del Consorzio Nova, Anna Padoin, Responsabile del Polo Sociale di Foggia, Michele Frascolla per ARCI Basilicata, Gervasio Ungolo della Cooperativa sociale La Mimosa, Isabella Urbano per ARLAB, Vincenzo Pellegrino per la FLAI CGIL Basilicata, Diego Sileo per la UIL Basilicata, Michele Blasi, Direttore ALSIA, e un rappresentante della CIA Basilicata. Le conclusioni saranno affidate a Michele Grippa, Presidente della Società Cooperativa Sociale FILEF Basilicata.

Quello dei Poli Sociali (in Basilicata saranno in totale 6 tra il potentino e il materano) è un ruolo strategico perché sono strumenti fondamentali per rafforzare la coesione territoriale e garantire una presa in carico integrata, multidisciplinare e personalizzata delle persone in condizione di fragilità, attraverso la collaborazione stabile tra istituzioni pubbliche e soggetti del terzo settore.

Il seminario rappresenta il primo appuntamento ufficiale del percorso SU.PR.EME.2  Poli Sociali, che si propone di consolidare un modello di welfare di prossimità capace di rendere i servizi sociali più accessibili, integrati ed efficaci, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni e rafforzando la coesione sociale nei territori.

