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Inaugurazione nuova palestra scolastica nel plesso di San Salvatore

22/05/2026

Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla salute e alla socializzazione dei giovani. Il 26 maggio dalle ore 9:30, lIstituto Comprensivo Leonardo de Lorenzo (plesso scolastico di San Salvatore) taglierà ufficialmente il nastro della sua nuova palestra scolastica, situata in via San Salvatore a Viggiano. Si tratta di un'opera attesa e fondamentale: per la prima volta, infatti, il plesso viene dotato di una propria struttura coperta interamente e dedicata alle attività motorie e allo sport.

Allevento prenderanno parte la Dirigente Scolastica, Sabina Tartaglia, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, il Sindaco Amedeo Cicala e lAssessore allIstruzione Vincenza Pugliese. In conclusione i saluti dellAssessore allAgricoltura della Regione Basilicata Carmine Cicala.

La costruzione dell'edificio da zero  resa possibile grazie a fondi PNRR  risponde a una necessità storica del plesso. La nuova palestra è stata progettata secondo i più moderni standard di edilizia scolastica: è dotata di una pavimentazione ad alte prestazioni, spogliatoi spaziosi, ed è stata realizzata con una forte attenzione all'efficientamento energetico e alla totale accessibilità per gli studenti con disabilità.

"L'inaugurazione di questa palestra non rappresenta solo la consegna di un'opera pubblica, ma un investimento concreto sul futuro dei nostri ragazzi", dichiara il Sindaco Amedeo Cicala. "Lo sport è un pilastro fondamentale dell'offerta formativa: insegna il rispetto delle regole, il gioco di squadra e l'inclusione. Da oggi la Scuola di San Salvatore è più moderna, sicura e accogliente."

La nuova struttura non sarà solo il cuore pulsante delle attività motorie curricolari, ma si candida a diventare un punto di riferimento per il territorio, ospitando progetti pomeridiani e collaborazioni con le associazioni sportive locali.

Al termine del momento istituzionale e del taglio del nastro, è prevista la proiezione di un video: Lo sport che insegna a vincere con umiltà e a perdere con dignità e lo svelamento della targa di Intitolazione.



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