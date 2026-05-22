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Sentimenti Sparsi, la silloge di Carlo Parente presentata dal Salotto Doni a Lagonegro

22/05/2026

Si è tenuta presso il Centro Sociale di Lagonegro la presentazione di Sentimenti Sparsi, la nuova silloge,raccolta di poesie del poeta Carlo Parente.
Levento è stato organizzato dallAssociazione Salotto Donata Doni, in collaborazione con il Comune di Lagonegro. La serata si è aperta con i saluti istituzionali, la vice sindaca Daniela Citera e ha visto la partecipazione della prof.ssa Lucia Viceconti che ha recensito il libro. Ha moderato lincontro- intervista il giornalista Mario Lamboglia, direttore de _LEco di Basilicata_. La serata è stata arricchita da intermezzi musicali del maestro Pietro Cantisani che brillantemente ha accompagnato con la chitarra i versi delle poesie declamati da Stefania De Filippo ed Eleonora Forestiero. Sentimenti Sparsi, si configura come un itinerario lirico denso e stratificato, capace di attraversare le molteplici declinazioni dellesperienza umana con uno sguardo insieme intimo e universale. Come ha sottolineato la prof.ssa Agnese Belardi, presidente del Salotto Donata Doni:
«Già dalle prime pagine lopera si presenta come un dialogo continuo tra interiorità e mondo esterno. I versi invitano alla riflessione e allaccoglienza. La poesia di Carlo Parente non è un semplice esercizio stilistico, ma un atto necessario, quasi vitale: una forma di conoscenza e di resistenza attraverso cui lessere umano tenta di orientarsi nel caos dellesistenza». Nato in provincia di Benevento, il dottor Carlo Parente, pediatra presso l'ospedale di Lagonegro, porta nella sua poesia una terra ricca di memorie e radici, ma anche una vita vissuta tra passioni, famiglia, natura, animali e viaggi. Questi elementi confluiscono nei testi e vengono espressi attraverso la poesia come forza rigeneratrice, che parla di amore e di speranza contro la guerra.
Tra i componimenti che hanno appassionato il pubblico, spicca _Non nasce quando lerba emerge lalba e ne svanisce quando si perdono le vele in mare_.
«Gli amanti per il mondo sono unici, e in un groppo in gola il pianto del cuore, il sorriso». Immagini delicate di unesistenza emotiva complessa, che rimandano alla memoria. La parola sembra scelta per ritoccare e risuonare i moti dellanima.Un libro che non offre risposte definitive, ma accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza, lasciando in chi legge una traccia duratura, come il profumo dei petali evocati nei suoi versi.
Con questa iniziativa, il Salotto Donata Doni conferma il proprio impegno nella promozione della cultura poetica. Non è nuovo a questo tipo di manifestazioni, perché ritiene che la poesia sia un antidoto contro il dolore e una speranza contro la guerra e le violenze nel mondo.





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