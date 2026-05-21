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|Presentato alla Camera Francesco, Sulle vie del cuore: San Fele 12 - 17 luglio
21/05/2026
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È stato presentato ieri il progetto culturale Francesco Sulle vie del cuore, iniziativa di spettacolo dal vivo e produzione teatrale che intreccia teatro, musica, cammini, formazione e inclusione sociale, che vedrà come fulcro dal 12 al 17 luglio prossimi il borgo lucano di San Fele, in provincia di Potenza.
La rassegna, patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dellottavo centenario della morte di Francesco dAssisi, è prodotta dal Simposio delle Muse ETS nellambito dei progetti speciali 30+ del Premio Penisola Sorrentina in sinergia con il Comune di San Fele e propone una rilettura contemporanea della figura del Santo come paradigma di fraternità, dialogo con gli ultimi e sostenibilità in senso ambientale, culturale, sociale e comunitario.
Nel corso della conferenza stampa è stato proiettato un video speciale su San Fele realizzato dal regista lucano Alberto Nigro.
Ad introdurre i lavori moderati dallideatore e direttore artistico del progetto Mario Esposito è stato il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il quale ha sottolineato il valore della cultura come infrastruttura di sviluppo dei territori. Il Sindaco di San Fele, Donato Sperduto, ha evidenziato il ruolo del borgo che diede i natali a San Giustino De Jacobis come laboratorio di spiritualità, rigenerazione culturale e sociale.
Il Consigliere del GAL PerCorsi, Donato Ceraldi (delegato dalla Presidente Caterina Salvia), ha illustrato il valore dei cammini di Francesco proposti dalla programmazione con il coordinamento del poeta Gianluca Caporaso come connessione tra paesaggio e comunità, mentre il Presidente della Fondazione ilCartastorie Museo Archivio Storico del Banco di Napoli, Marcello DAponte, ha richiamato il legame tra economia etica, memoria e inclusione sociale.
Il progetto prevede, infatti, un ampio programma di teatro civile e partecipazione comunitaria, con iniziative inclusive come Atleti di Dio, i laboratori di teatro curati da Fabrizio Sabatucci e Laura Sellari per i giovani e i migranti del territorio, e la realizzazione di una produzione teatrale speciale dedicata a San Francesco diretta da Francesco Branchetti, con la partecipazione di artisti del calibro di Lorenzo Flaherty e Barbara De Rossi.
A concludere i lavori lAssessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, che ha evidenziato il valore del progetto come modello di integrazione tra ambiente, cultura e coesione sociale nei territori interni.
Francesco Sulle vie del cuore si configura come un progetto nazionale che unisce spettacolo dal vivo, rigenerazione territoriale e azioni di diffusione audiovisiva attraverso il modello del teleteatro, con lobiettivo di ampliare laccesso alla cultura e trasformare la produzione teatrale in patrimonio condiviso.
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