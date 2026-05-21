Domani a Genzano e Lagonegro la "Giornata dei Lucani nel Mondo" 21/05/2026 Domani a Genzano di Lucania e Sabato a Lagonegro, celebreremo la "Giornata dei Lucani nel Mondo" istituita con una legge regionale del 1999, voluta per rafforzare i legami con le nostre comunità, associate e no, che vivono fuori dai confini regionali. Per questo come Confederazione Italiani nel Mondo e Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, grazie alla sensibilità di uno dei Comuni maggiormente colpito negli anni dal fenomeno migratorio, come Genzano di Lucania e poi Lagonegro, celebreremo il sentiment che la Legge regionale ha certificato e che rischia ogni anno che passa, di essere messa in un angolo, proprio come ha fatto il Governo Italiano con la limitazione del riconoscimento della cittadinanza agli italodicescendenti.



In Italia e nel mondo la fotografia dei Lucani nel Mondo, che in pochi anche a livello istituzionale conoscono, è fatta di oltre 152 mila lucani iscritti allAire incrementata nellultimo anno, e già in crescita in questo 2026, che rafforzano lidea di un mondo fatto di italiani che si incontrano e che non vivono più nei recinti della loro identità regionale ma sono contaminati e definitivamente integrati nei paesi che li ospita. Questo è il senso nuovo da dare al sistema migratorio facendolo diventare opportunità di conoscenza e di riscoperta delle proprie radici e dei propri comuni destini. e qui vanno aggiunti quelli che sono emigrati verso il Nord Italia, spesso rsaggiunti in questi ultini tempi dai genitori nonni.



Da queste considerazioni, emerse già qualche tempo fa, parte l'iniziativa che si articola in due giornate, della celebrazione della Giornata dei Lucani nel Mondo.



A Genzano di Lucania ed a Lagonegro le serate si concluderanno con lo spettacolo teatrale "Un cappello pieno di conchiglie.... radici e amori - storie di donne lucane tra emigrazione, memoria e riscatto", dedicato alla emigrazione lucana, a cura della Compagnia teatrale Filoderba in un racconto che nasce dall'idea di Celeste Pansardi (Presidente dell'Associazione Nemus Olim - Palazzo Filizzola) e Rocco Ditella.



Il progetto teatrale sull'emigrazione femminile tra la fine dell'800e il 900 fino a oggi, racconta tra musica recitazione e danza, tra sentimento e leggerezza, la storia vera di tre donne lucane,facendosi interprete di un particolare stato emotivo condizionato da distacco e nostalgia,che sublima nel finale,nel tema dell'emigrazione risolta,un messaggio postivo per tanti giovani., nel mentre incroceremo il racconto di Agnese Belardi del Salotto Doni di Lagonegro. Testimonianze delle Associazioni CTA Acli (Filippo Pugliese), FILEF (Antonio Sanfrancesco), SVIMAR (Giacomo Rosa), Premio Heraclea (Francesco Calderaro).



Ad essere premiate saranno poi Linda Albano (laureata in Ingegneria nellA.A.1998-99 presso lUniversita degli Studi della Basilicata, con la votazione di 110/110 e lode. In collaborazione con unazienda, preparò la tesi di laurea Un modello per la Pianificazione Energetica Regionale Sostenibile, che si aggiudico il primo premio del 1° concorso nazionale Le migliori tesi di laurea sulla Basilicata. Oggi, dopo esperienze con ENI, lavora negli Emirati Aarabi Uniti con il locale governo emiratino), Francesca Viggiano (di Vietri di Potenza, ingegnere per lambiente e il territorio e dottore di ricerca. Nel 2015 ha raggiunto il Cern - il più grande centro internazionale di ricerca sulla fisica delle particelle - dove ad oggi ricopre il ruolo di responsabile di Supporto alla Sicurezza per il dipartimento di Tecnologia), Maria Teresa Scelzo (cresciuta a Brienza dove tuttora risiedono i genitori, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso lUniversità della Basilicata. Grazie ad un progetto per l Agenzia spaziale europea, Maria Teresa ha partecipato recentemente a degli esperimenti in assenza di gravità, su un aereo appositamente attrezzato per compiere voli parabolici al fine di realizzare condizioni di gravità utili allo scopo), Eliene Modesto (italobrasiliana, di nuova immigrazione residente a Lagonegro, testimone del processo di integrazione attiva nei nostri territori).



Previsti collegamenti on line con le rappresentanze dei Lucani in Italia e nel Mondo.

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