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Tricarico: domenica Il santuario di Santa Maria di Fonti"

21/05/2026

Domenica 24 maggio 2026, alle 18.30, al Santuario diocesano di Fonti di Tricarico, si terrà il convegno Il santuario di Santa Maria di Fonti: tra archeologia, storia e tradizioni popolari, promosso dalla Diocesi di Tricarico allinterno del programma di iniziative organizzate per il mese di maggio, in collaborazione con la cooperativa Fontivision, presidente Rocco Rosi. Il convegno, patrocinato dalla Regione Basilicata e dal Comune di Tricarico, sarà introdotto dagli interventi di saluto di monsignor Benoni Ambăruş, arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e vescovo della Diocesi di Tricarico e di don Nicola Soldo, rettore del santuario diocesano e direttore dellIstituto teologico di Basilicata. Introdurrà e coordinerà i lavori Antonietta Vizzuso, membro della commissione per i Beni culturali e arte sacra della Diocesi di Tricarico. Gli interventi sono affidati a Giusi Lavanga, dottoranda in archeologia allUniversità della Basilicata, che presenterà i Siti di culto pagano nel territorio di Tricarico e San Chirico Nuovo. Alcuni dati archeologici; a Valeria Verrastro, dellArchivio storico dellArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, che illustrerà I Santuari mariani nella storia della pietà; a Carmela Biscaglia, vicedirettrice dellArchivio storico della Diocesi di Tricarico, che si soffermerà su Il santuario di Santa Maria di Fonti. Fasi storiche e costruttive e a Nicola Martelli, studioso di antropologia, che affronterà il tema delle Tradizioni popolari e i capitoli di Fonti. Questo santuario campestre ha origini antichissime ed è meta di pellegrinaggi che, dal Potentino e dal Materano, vi giungono nelle domeniche di maggio per venerare la Vergine Maria fonte di Grazie. Sorge nel fitto bosco comunale di Fonti-Tre Cancelli su unarea di confine tra la provincia di Matera e quella di Potenza e in unarea di notevole interesse archeologico per lesistenza della città lucana di Civita di Tricarico. Il luogo è ancor oggi interessato da importanti tratturi della transumanza di greggi e mandrie dirette verso i pascoli dellAbruzzo. Per le numerose tradizioni popolari, soprattutto canore, collegate alla devozione mariana e alleconomia silvo-pastorale del luogo, è oggetto di studi da parte degli antropologi. Dobbiamo a Rocco Scotellaro la raccolta degli antichissimi canti popolari detti i capitoli di Fonti e la pubblicazione del racconto La festa.



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