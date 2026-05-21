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|Tricarico: domenica Il santuario di Santa Maria di Fonti"
21/05/2026
|Domenica 24 maggio 2026, alle 18.30, al Santuario diocesano di Fonti di Tricarico, si terrà il convegno Il santuario di Santa Maria di Fonti: tra archeologia, storia e tradizioni popolari, promosso dalla Diocesi di Tricarico allinterno del programma di iniziative organizzate per il mese di maggio, in collaborazione con la cooperativa Fontivision, presidente Rocco Rosi. Il convegno, patrocinato dalla Regione Basilicata e dal Comune di Tricarico, sarà introdotto dagli interventi di saluto di monsignor Benoni Ambăruş, arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e vescovo della Diocesi di Tricarico e di don Nicola Soldo, rettore del santuario diocesano e direttore dellIstituto teologico di Basilicata. Introdurrà e coordinerà i lavori Antonietta Vizzuso, membro della commissione per i Beni culturali e arte sacra della Diocesi di Tricarico. Gli interventi sono affidati a Giusi Lavanga, dottoranda in archeologia allUniversità della Basilicata, che presenterà i Siti di culto pagano nel territorio di Tricarico e San Chirico Nuovo. Alcuni dati archeologici; a Valeria Verrastro, dellArchivio storico dellArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, che illustrerà I Santuari mariani nella storia della pietà; a Carmela Biscaglia, vicedirettrice dellArchivio storico della Diocesi di Tricarico, che si soffermerà su Il santuario di Santa Maria di Fonti. Fasi storiche e costruttive e a Nicola Martelli, studioso di antropologia, che affronterà il tema delle Tradizioni popolari e i capitoli di Fonti. Questo santuario campestre ha origini antichissime ed è meta di pellegrinaggi che, dal Potentino e dal Materano, vi giungono nelle domeniche di maggio per venerare la Vergine Maria fonte di Grazie. Sorge nel fitto bosco comunale di Fonti-Tre Cancelli su unarea di confine tra la provincia di Matera e quella di Potenza e in unarea di notevole interesse archeologico per lesistenza della città lucana di Civita di Tricarico. Il luogo è ancor oggi interessato da importanti tratturi della transumanza di greggi e mandrie dirette verso i pascoli dellAbruzzo. Per le numerose tradizioni popolari, soprattutto canore, collegate alla devozione mariana e alleconomia silvo-pastorale del luogo, è oggetto di studi da parte degli antropologi. Dobbiamo a Rocco Scotellaro la raccolta degli antichissimi canti popolari detti i capitoli di Fonti e la pubblicazione del racconto La festa.
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