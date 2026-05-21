A Genzano "Migranti e migrazioni. Giornata dei Lucani nel Mondo" 21/05/2026 La fotografia dei Lucani nel Mondo è fatta di oltre 152 mila lucani iscritti allAire incrementata nellultimo anno, e già in crescita in questo 2026, che rafforzano lidea di un mondo fatto di italiani che si incontrano e che non vivono più nei recinti della loro identità regionale ma sono contaminati e definitivamente integrati nei paesi che li ospita.



La giornata che sarà condivisa con l'UNPLI Italiana (Vito Sabia e Pierfranco De Marco)- Pro Loco di Genzano e Associazione degli Ex Parlamentari e Consiglieri regionali, rappresentata da Michele Radice.



📍Avrà l'avvio come da programma la mattina del 22 Maggio nell'Auditorium "Fedele Zotta" di Genzano e con i saluti del Presidente del CIM, Luigi Scaglione, incontreremo gli studenti degli istituti scolastici superiori "Ettore Majorana" con i quali, rileggeremo la storia di Rocco Petrone (di Renato Cantore) e poi di Felicia Muscio (di Vito Marone).



📍Il pomeriggio del 22 Maggio, dopo il confronto aperto alle rappresentanze istituzionali e sociali e la visita alla nascente università per stranieri e che ospiterà lucano discendenti, analizzeremo invece l'emigrazione al femminile, anche qui con testimonianze delle rappresentanze istituzionali, sociali e culturali della vicenda femminile e la consegna di riconoscimenti a giovani donne "emigrate", protagoniste del mondo della finanza, dell'economia e della ricerca medica.

Esempi da seguire ma anche da indicare e considerare come occasioni perse per la nostra regione ed il nostro Paese, di fronte alle partenze per motivi di lavoro.



✨Ad essere premiate saranno Linda Albano (laureata in Ingegneria nellA.A.1998-99 presso lUniversita degli Studi della Basilicata, con la votazione di 110/110 e lode. In collaborazione con unazienda, preparò la tesi di laurea Un modello per la Pianificazione Energetica Regionale Sostenibile, che si aggiudico il primo premio del 1° concorso nazionale Le migliori tesi di laurea sulla Basilicata. Oggi, dopo esperienze con ENI, lavora negli Emirati Aarabi Uniti con il locale governo emiratino), Francesca Viggiano (di Vietri di Potenza, ingegnere per lambiente e il territorio e dottore di ricerca. Nel 2015 ha raggiunto il Cern - il più grande centro internazionale di ricerca sulla fisica delle particelle - dove ad oggi ricopre il ruolo di responsabile di Supporto alla Sicurezza per il dipartimento di Tecnologia), Maria Teresa Scelzo (cresciuta a Brienza dove tuttora risiedono i genitori, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso lUniversità della Basilicata. Grazie ad un progetto per l Agenzia spaziale europea, Maria Teresa ha partecipato recentemente a degli esperimenti in assenza di gravità, su un aereo appositamente attrezzato per compiere voli parabolici al fine di realizzare condizioni di gravità utili allo scopo), Eliene Modesto (italobrasiliana, di nuova immigrazione residente a Lauria, testimone del processo di integrazione attiva nei nostri territori).



A riconoscere i loro sforzi saranno nei loro interventi: Ivana Pipponzi (Consigliera regionale di parità), Simona Bonito (Consigliera provinciale di parità), Mimì Coviello (Centro Studi "Nino Calice"), Ninni Fanelli (Ande) e Ilaria Nitti (Crpo).



Coordina i lavori, il Maestro Pasquale Menchise con gli interventi di Vittoria Rotunno (Presidente CRPO) e quelli istituzionali del Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo e del Presidente della Provincia, Christian Giordano.



🌐La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale "Un cappello pieno di conchiglie.... radici e amori - storie di donne lucane tra emigrazione, memoria e riscatto", dedicato alla emigrazione lucana, a cura della Compagnia teatrale Filoderba in un racconto che nasce dall'idea di Celeste Pansardi (Presidente dell'Associazione Nemus Olim - Palazzo Filizzola) e Rocco Ditella, nel mentre incroceremo il racconto di Agnese Belardi del Salotto Doni di Lagonegro. Testimonianze delle Associazioni CTA Acli (Filippo Pugliese), FILEF (Antonio Sanfrancesco), SVIMAR (Giacomo Rosa), Premio Heraclea (Francesco Calderaro).

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