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|Guardia di Finanza Basilicata: avvicendamento al comando regionale
20/05/2026
|Nella mattina di oggi, a Potenza, nella caserma intitolata al Maresciallo capo Gerardo Forlenza, insignito della Croce di Guerra al Valor Militare, alla presenza del Comandante Interregionale dellItalia Meridionale, Generale di Corpo dArmata Francesco Greco, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Basilicata.
Il Generale di Brigata Roberto Pennoni, dopo tre anni di intenso lavoro, lascia il Comando Regionale lucano e si accinge ad assumere il prestigioso incarico di Comandante della Legione Allievi.
Nella sua allocuzione di commiato lalto ufficiale, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto alle numerose Autorità presenti, ha ringraziato le Fiamme Gialle della Basilicata per limpegno profuso in servizio e per i brillanti risultati conseguiti nei diversi settori di intervento.
Nellincarico subentra il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa proveniente dal Nucleo Speciale Beni e Servizi con sede a Roma.
Il Comandante Crescenzo Sciaraffa ha frequentato lAccademia della Guardia di Finanza dal 1989 al 1993. Nel corso dei successivi anni, ha ricoperto incarichi di comando in reparti operativi e territoriali del Corpo a Roma, Palermo, Vicenza, Varese nonché ha svolto compiti di staff nellambito del Comando Generale della Guardia di Finanza e, da ultimo, ha guidato un Reparto Speciale della Guardia di Finanza.
Laureato in giurisprudenza ed in Scienza della sicurezza economico-finanziaria, è insignito del titolo di alta qualificazione Scuola di Polizia Tributaria e di quello di consigliere giuridico per le FF.AA. Ha conseguito il master universitario in Diritto tributario internazionale presso luniversità Bocconi di Milano.
Il Generale Sciaraffa si è detto fortemente onorato di essere stato designato ad assumere lincarico di Comandante Regionale Basilicata ed ha sottolineato il proprio orientamento a sviluppare in linea con quanto fatto finora dalle Fiamme Gialle lucane unazione di servizio finalizzata a garantire la sicurezza economico-finanziaria delle persone e degli operatori economici che producono le risorse necessarie alla crescita di questa Regione ed allo sviluppo sociale della stessa, con lintento di ulteriormente consolidare la sinergia inter-istituzionale.
Nella sua allocuzione conclusiva il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale, Generale di Corpo dArmata Francesco Greco, ha ringraziato il Generale di Brigata Roberto Pennoni per lottimo lavoro svolto e ha rivolto al Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro.
Il passaggio di consegne è stato preceduto dalla solenne cerimonia, tenutasi alle ore 10:00 di oggi, ad Avigliano, alla presenza del Comandante Interregionale dellItalia Meridionale della Guardia di Finanza e delle altre massime Autorità regionali, di intitolazione del largo antistante la chiesa di Santa Lucia alla memoria del Maresciallo capo della Guardia di Finanza Gerardo Forlenza, cittadino aviglianese, insignito della Croce di Guerra al Valor Militare per il comportamento eroico tenuto nei fatti darme di Debuk, in Etiopia, nel marzo del 1936.
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