|
|
|A Latronico Bike Center e Bike Park con Vittorio Brumotti
20/05/2026
|Mountain bike, cicloturismo e promozione territoriale. Latronico sceglie il mondo outdoor come asset strategico di sviluppo e lo fa con un evento pensato per accendere i riflettori sulle potenzialità del territorio lucano. Sabato 23 maggio L'amministrazione comunale presenterà lanteprima del Latronico Bike Center e del Latronico Bike Park, progetto dedicato alla crescita dellofferta MTB ed e-bike nellarea del Pollino lucano. Ospite delliniziativa sarà Vittorio Brumotti, protagonista insieme al suo team di una giornata tra riding, show freestyle e produzione di contenuti promozionali dedicati alla destinazione. Levento, realizzato in collaborazione con lAssessorato allAmbiente della Regione Basilicata e con APT Basilicata, si svolgerà nellarea Maiolino Contrada Calda, nei pressi delle Terme di Latronico e del centro sportivo comunale, dove stanno prendendo forma le nuove infrastrutture dedicate alla bike experience.
Il progetto Latronico Bike Center punta alla strutturazione di una rete di percorsi MTB ed e-bike immersi tra Pollino e Monte Alpi, con itinerari rivolti sia agli appassionati del riding sportivo sia al segmento del turismo esperienziale legato alla natura. Il Latronico Bike Park, invece, sarà orientato alla componente tecnica e formativa della disciplina, con pump track e skill park pensati per attività propedeutiche, allenamento e avvicinamento alla mountain bike. La presenza di Brumotti rientra in una più ampia strategia di destination marketing orientata al turismo outdoor. Nei giorni dellevento saranno infatti realizzati contenuti video e materiali promozionali destinati ai canali social e media nazionali, con lobiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico dellarea e posizionare Latronico nel circuito delle destinazioni bike del Mezzogiorno.
"Lobiettivo è costruire unofferta outdoor moderna e riconoscibile, capace di generare attrattività turistica e nuove opportunità per il territorio dichiara il sindaco Fausto De Maria . La mountain bike oggi rappresenta un segmento in forte crescita e Latronico possiede caratteristiche ambientali e paesaggistiche ideali per intercettare questa domanda".
La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 11:30 con la presentazione del Bike Center e del Bike Park, per poi proseguire con le dimostrazioni tecniche sulla pump track e sulla skill area e con lo show di bike freestyle firmato Brumotti Team. Lutilizzo delle strutture durante levento sarà riservato esclusivamente agli atleti professionisti coinvolti nelle attività dimostrative. Lapertura ordinaria al pubblico avverrà successivamente al completamento delliter tecnico-amministrativo previsto.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|20/05/2026 - Guardia di Finanza Basilicata: avvicendamento al comando regionale
Nella mattina di oggi, a Potenza, nella caserma intitolata al Maresciallo capo Gerardo Forlenza, insignito della Croce di Guerra al Valor Militare, alla presenza del Comandante Interregionale dellItalia Meridionale, Generale di Corpo dArmata Francesco Greco, si è tenuta la...-->continua
|
|
|20/05/2026 - A San Costantino Albanese, la Vallja, la danza tradizionale arberesh
Si balla sempre in gruppo, con uomini e donne che si tengono per mano o tramite fazzoletti, formando un enorme serpente, mentre cantano rapsodie, canti epici, damore o di buon auspicio. Si tiene ogni anno, in diversi paesi arberesh, il martedì dopo Pasqua, pe...-->continua
|
|
|20/05/2026 - A Bernalda il 23 maggio un convegno Ecm promosso dai Padri Trinitari
Si terrà sabato 23 maggio, con inizio alle ore 9:30, nella Domus dei Padri Trinitari di Bernalda, un convegno ECM dal titolo Il Disturbo Neurocognitivo tra attualità e ricerca-Focus sulle malattie neurodegenerative: approcci farmacologici e non farmacologici...-->continua
|
|
|20/05/2026 - A Latronico Bike Center e Bike Park con Vittorio Brumotti
Mountain bike, cicloturismo e promozione territoriale. Latronico sceglie il mondo outdoor come asset strategico di sviluppo e lo fa con un evento pensato per accendere i riflettori sulle potenzialità del territorio lucano. Sabato 23 maggio L'amministrazione co...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV