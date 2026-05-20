Mountain bike, cicloturismo e promozione territoriale. Latronico sceglie il mondo outdoor come asset strategico di sviluppo e lo fa con un evento pensato per accendere i riflettori sulle potenzialità del territorio lucano. Sabato 23 maggio L'amministrazione comunale presenterà lanteprima del Latronico Bike Center e del Latronico Bike Park, progetto dedicato alla crescita dellofferta MTB ed e-bike nellarea del Pollino lucano. Ospite delliniziativa sarà Vittorio Brumotti, protagonista insieme al suo team di una giornata tra riding, show freestyle e produzione di contenuti promozionali dedicati alla destinazione. Levento, realizzato in collaborazione con lAssessorato allAmbiente della Regione Basilicata e con APT Basilicata, si svolgerà nellarea Maiolino  Contrada Calda, nei pressi delle Terme di Latronico e del centro sportivo comunale, dove stanno prendendo forma le nuove infrastrutture dedicate alla bike experience.



Il progetto Latronico Bike Center punta alla strutturazione di una rete di percorsi MTB ed e-bike immersi tra Pollino e Monte Alpi, con itinerari rivolti sia agli appassionati del riding sportivo sia al segmento del turismo esperienziale legato alla natura. Il Latronico Bike Park, invece, sarà orientato alla componente tecnica e formativa della disciplina, con pump track e skill park pensati per attività propedeutiche, allenamento e avvicinamento alla mountain bike. La presenza di Brumotti rientra in una più ampia strategia di destination marketing orientata al turismo outdoor. Nei giorni dellevento saranno infatti realizzati contenuti video e materiali promozionali destinati ai canali social e media nazionali, con lobiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico dellarea e posizionare Latronico nel circuito delle destinazioni bike del Mezzogiorno.



"Lobiettivo è costruire unofferta outdoor moderna e riconoscibile, capace di generare attrattività turistica e nuove opportunità per il territorio  dichiara il sindaco Fausto De Maria . La mountain bike oggi rappresenta un segmento in forte crescita e Latronico possiede caratteristiche ambientali e paesaggistiche ideali per intercettare questa domanda".



La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 11:30 con la presentazione del Bike Center e del Bike Park, per poi proseguire con le dimostrazioni tecniche sulla pump track e sulla skill area e con lo show di bike freestyle firmato Brumotti Team. Lutilizzo delle strutture durante levento sarà riservato esclusivamente agli atleti professionisti coinvolti nelle attività dimostrative. Lapertura ordinaria al pubblico avverrà successivamente al completamento delliter tecnico-amministrativo previsto.