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A Latronico Bike Center e Bike Park con Vittorio Brumotti

20/05/2026

Mountain bike, cicloturismo e promozione territoriale. Latronico sceglie il mondo outdoor come asset strategico di sviluppo e lo fa con un evento pensato per accendere i riflettori sulle potenzialità del territorio lucano. Sabato 23 maggio L'amministrazione comunale presenterà lanteprima del Latronico Bike Center e del Latronico Bike Park, progetto dedicato alla crescita dellofferta MTB ed e-bike nellarea del Pollino lucano. Ospite delliniziativa sarà Vittorio Brumotti, protagonista insieme al suo team di una giornata tra riding, show freestyle e produzione di contenuti promozionali dedicati alla destinazione. Levento, realizzato in collaborazione con lAssessorato allAmbiente della Regione Basilicata e con APT Basilicata, si svolgerà nellarea Maiolino  Contrada Calda, nei pressi delle Terme di Latronico e del centro sportivo comunale, dove stanno prendendo forma le nuove infrastrutture dedicate alla bike experience.

Il progetto Latronico Bike Center punta alla strutturazione di una rete di percorsi MTB ed e-bike immersi tra Pollino e Monte Alpi, con itinerari rivolti sia agli appassionati del riding sportivo sia al segmento del turismo esperienziale legato alla natura. Il Latronico Bike Park, invece, sarà orientato alla componente tecnica e formativa della disciplina, con pump track e skill park pensati per attività propedeutiche, allenamento e avvicinamento alla mountain bike. La presenza di Brumotti rientra in una più ampia strategia di destination marketing orientata al turismo outdoor. Nei giorni dellevento saranno infatti realizzati contenuti video e materiali promozionali destinati ai canali social e media nazionali, con lobiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico dellarea e posizionare Latronico nel circuito delle destinazioni bike del Mezzogiorno.

"Lobiettivo è costruire unofferta outdoor moderna e riconoscibile, capace di generare attrattività turistica e nuove opportunità per il territorio  dichiara il sindaco Fausto De Maria . La mountain bike oggi rappresenta un segmento in forte crescita e Latronico possiede caratteristiche ambientali e paesaggistiche ideali per intercettare questa domanda".

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 11:30 con la presentazione del Bike Center e del Bike Park, per poi proseguire con le dimostrazioni tecniche sulla pump track e sulla skill area e con lo show di bike freestyle firmato Brumotti Team. Lutilizzo delle strutture durante levento sarà riservato esclusivamente agli atleti professionisti coinvolti nelle attività dimostrative. Lapertura ordinaria al pubblico avverrà successivamente al completamento delliter tecnico-amministrativo previsto.



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