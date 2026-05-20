LAzienda Sanitaria Locale di Matera patrocina il 15° Congresso Regionale ARCA Basilicata  Il punto su , in programma il 22 e 23 maggio 2026 presso la Sala Conferenze della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.

Limportante appuntamento scientifico, promosso da ARCA Basilicata e coordinato dal responsabile scientifico Antonio Giovanni Cardinale, riunirà specialisti provenienti da tutta la regione e da numerosi centri italiani per un confronto multidisciplinare sulle più recenti innovazioni in ambito cardiovascolare.

Il congresso affronterà temi di grande attualità sanitaria, dalle patologie acute e croniche cardiovascolari ai nuovi modelli organizzativi dellassistenza territoriale, con approfondimenti dedicati alla telemedicina, allintelligenza artificiale applicata alla medicina e ai più moderni approcci terapeutici.

Nel corso della due giorni sarà inoltre presentato il PDTA- Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale dellASM Matera sullo scompenso cardiaco, in una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di professionisti dellAzienda Sanitaria materana.

Il patrocinio dellASM Matera a questo prestigioso congresso regionale  dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo  conferma limpegno dellAzienda nel sostenere occasioni di aggiornamento scientifico e confronto professionale di alto livello. La cardiologia rappresenta oggi uno degli ambiti strategici della sanità pubblica e il dialogo tra ospedale, territorio e innovazione tecnologica è fondamentale per migliorare la presa in carico dei pazienti e la qualità dellassistenza. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare la rete professionale e a valorizzare le competenze presenti sul nostro territorio.

Il congresso, accreditato ECM, è rivolto a medici chirurghi specialisti di tutte le discipline e prevede la partecipazione di numerosi relatori ed esperti del settore cardiovascolare provenienti da Basilicata, Puglia e altre regioni italiane.

La presentazione del nuovo PDTA sullo scompenso cardiaco dell'ASM  dichiara lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico  dimostra che la Basilicata sta investendo concretamente nella costruzione di una rete assistenziale solida ed efficiente. Il nostro obiettivo prioritario è garantire una reale continuità terapeutica tra le strutture ospedaliere e la medicina del territorio, mettendo al centro la persona e riducendo i tempi di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche.

