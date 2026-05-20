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|ASM Matera: il 15° Congresso Regionale ARCA Basilicata dedicato allinnovazione in cardiologia
20/05/2026
|LAzienda Sanitaria Locale di Matera patrocina il 15° Congresso Regionale ARCA Basilicata Il punto su
, in programma il 22 e 23 maggio 2026 presso la Sala Conferenze della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.
Limportante appuntamento scientifico, promosso da ARCA Basilicata e coordinato dal responsabile scientifico Antonio Giovanni Cardinale, riunirà specialisti provenienti da tutta la regione e da numerosi centri italiani per un confronto multidisciplinare sulle più recenti innovazioni in ambito cardiovascolare.
Il congresso affronterà temi di grande attualità sanitaria, dalle patologie acute e croniche cardiovascolari ai nuovi modelli organizzativi dellassistenza territoriale, con approfondimenti dedicati alla telemedicina, allintelligenza artificiale applicata alla medicina e ai più moderni approcci terapeutici.
Nel corso della due giorni sarà inoltre presentato il PDTA- Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale dellASM Matera sullo scompenso cardiaco, in una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di professionisti dellAzienda Sanitaria materana.
Il patrocinio dellASM Matera a questo prestigioso congresso regionale dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo conferma limpegno dellAzienda nel sostenere occasioni di aggiornamento scientifico e confronto professionale di alto livello. La cardiologia rappresenta oggi uno degli ambiti strategici della sanità pubblica e il dialogo tra ospedale, territorio e innovazione tecnologica è fondamentale per migliorare la presa in carico dei pazienti e la qualità dellassistenza. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare la rete professionale e a valorizzare le competenze presenti sul nostro territorio.
Il congresso, accreditato ECM, è rivolto a medici chirurghi specialisti di tutte le discipline e prevede la partecipazione di numerosi relatori ed esperti del settore cardiovascolare provenienti da Basilicata, Puglia e altre regioni italiane.
La presentazione del nuovo PDTA sullo scompenso cardiaco dell'ASM dichiara lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico dimostra che la Basilicata sta investendo concretamente nella costruzione di una rete assistenziale solida ed efficiente. Il nostro obiettivo prioritario è garantire una reale continuità terapeutica tra le strutture ospedaliere e la medicina del territorio, mettendo al centro la persona e riducendo i tempi di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche.
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