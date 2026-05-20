Si è svolta ieri, martedì 19 maggio, nel salone del Castello di Melfi, la conferenza di presentazione del documentario Meraviglia del Mondo e del cortometraggio Sulle tracce di Federico II - limperatore normanno svevo nella sua Basilicata, alla presenza del sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, della presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello, dellattore Riccardo Scamarcio e del regista Francesco Lopez. Unoccasione importante per raccontare larrivo in Basilicata di due opere audiovisive  le cui riprese sono ancora in corso  che vedono il territorio lucano protagonista nella narrazione legata alle gesta dellimperatore svevo. Il progetto è prodotto da Oz Film, Rai Cinema e Lebowski, con Riccardo Scamarcio protagonista nei panni di se stesso e di Federico II.



La Lucana Film Commission, che sostiene il progetto, rafforza così il proprio impegno nella valorizzazione audiovisiva del patrimonio storico lucano. «Tanto il docufilm Meraviglia del Mondo quanto il cortometraggio Sulle tracce di Federico II - limperatore normanno svevo nella sua Basilicata  ha affermato la presidente Romaniello  rappresenteranno un importante contributo al progetto Fantastico Medioevo di Regione Basilicata e Fondazione Matera 2019. Si tratta di opere che ci hanno convinto a sostenere questo percorso, favorendo le riprese in luoghi fortemente caratterizzati dalla presenza dei castelli e delle testimonianze di Federico II e acquisendo i diritti di utilizzo di entrambe le produzioni dopo la loro uscita».



La Lucana Film Commission consolida così una strategia che punta a utilizzare il linguaggio audiovisivo per raccontare la Basilicata attraverso la sua storia, i suoi paesaggi e le produzioni cinematografiche capaci di generare attrattività nazionale e internazionale.



Meraviglia del Mondo racconta la figura di Federico II attraverso un intreccio tra documentario e finzione cinematografica, seguendo un percorso nei luoghi simbolo dellimperatore tra Puglia, Sicilia, Marche e Basilicata. Accanto al docufilm prende forma anche il cortometraggio Sulle tracce di Federico II - limperatore normanno svevo nella sua Basilicata, interamente ambientato tra il Castello di Melfi, Lagopesole e i Laghi di Monticchio. Unopera pensata come un making of narrativo che racconta la scelta di ambientare il progetto proprio nei castelli federiciani lucani e nei luoghi che hanno segnato il ruolo centrale della Basilicata nel Medioevo del Regno di Sicilia. Il cortometraggio, in uscita a fine estate 2026, sarà presentato in Basilicata, in autunno, a partire dalla città di Melfi.



Nel corso della conferenza Riccardo Scamarcio ha raccontato il proprio legame personale e artistico con la figura dello Stupor Mundi, spiegando come la fascinazione per Federico II sia nata fin dallinfanzia, crescendo tra i simboli federiciani della sua terra dorigine. «Sono cresciuto ad Andria guardando Castel del Monte e facendomi domande su questa figura straordinaria. Federico II era un uomo illuminato, libero, un precursore», ha spiegato lattore. Scamarcio ha evidenziato, inoltre, come il progetto sia nato da un lungo lavoro di studio condiviso con il regista Francesco Lopez, partendo dalla «volontà di riportare attenzione su una figura storica ancora oggi capace di parlare al presente».