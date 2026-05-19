LIIS Policoro-Tursi protagonista al JFest 2026 con la vittoria finale 19/05/2026 Una giornata di straordinario orgoglio per lIIS Policoro-Tursi quella di lunedì 18 maggio. Presso il Cinema Il Piccolo di Matera, nellambito della V edizione del JFEST  il Festival dei Giovani promosso dal Consorzio La Città Essenziale  il cortometraggio Il futuro è qui, realizzato dal gruppo I Sottosopra dellIstituto, ha conquistato il Primo Premio del JCONTEST 2026 con il 50,644% dei voti, aggiudicandosi inoltre il prestigioso Premio Speciale SI Campus, conferito dal Presidente della Fondazione Triulza, Massimo Minelli. Un doppio e significativo riconoscimento che premia non solo la qualità tecnica e narrativa del progetto, ma soprattutto la profondità del messaggio lanciato dai giovani autori: il futuro non è necessariamente altrove. Può essere costruito qui, nella propria terra, trasformando competenze, talento e radici in opportunità concrete di crescita. Autori del cortometraggio sono tre studenti dellIstituto: Decimo Trupo, classe V A ITMM  indirizzo Meccatronica; Desirè Arena, classe IV ITCM  indirizzo Chimica; Gionatan Truncellito, classe V A ITEC  indirizzo Elettrotecnica.



Tre studenti provenienti da realtà diverse  Cersosimo, Rotondella e Policoro  e da differenti percorsi di specializzazione, accomunati da una stessa visione: la Basilicata non come limite da superare, ma come territorio fertile su cui investire competenze, idee e futuro. Il cortometraggio nasce allinterno del progetto Sounds Good  Tornare in Onda, promosso dal Consorzio La Città Essenziale nellambito del bando Cambio Rotta di Con i Bambini. Partendo dalle riflessioni emerse nei podcast realizzati dagli stessi studenti nei mesi precedenti, il gruppo I Sottosopra ha trasformato pensieri autentici e vissuti personali in un racconto visivo intenso, diretto e profondamente contemporaneo. Girato interamente con uno smartphone, senza attrezzature professionali, Il futuro è qui dimostra come creatività, competenze e autenticità possano generare un prodotto di grande efficacia comunicativa. Le immagini del territorio, dei laboratori scolastici e dei paesi della Basilicata si intrecciano alle testimonianze dei tre ragazzi, che raccontano senza filtri sogni, paure e aspirazioni, scegliendo consapevolmente di immaginare il proprio futuro senza recidere il legame con la propria terra.



Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dellIstituto, professoressa Maria Carmela Stigliano:



Questo doppio premio rappresenta il riconoscimento di un percorso serio, appassionato e autentico. Decimo, Desirè e Gionatan hanno dimostrato non solo solide competenze tecniche, ma soprattutto una straordinaria capacità di pensiero critico, sensibilità sociale ed espressione creativa. Sono orgogliosa di loro e dellintera comunità scolastica che li ha accompagnati e sostenuti. Il messaggio che hanno scelto di lanciare  Il futuro è qui  coincide pienamente con la visione educativa della nostra scuola: crediamo nei giovani, nel valore della formazione e nelle potenzialità del nostro territorio.



Un ringraziamento particolare va al Consorzio La Città Essenziale e alla Fondazione Triulza che, attraverso il Premio Speciale SI Campus, offriranno ai nostri studenti lopportunità di partecipare al Social Innovation Campus di Milano, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati allinnovazione sociale, alla creatività giovanile e ai nuovi linguaggi delleducazione e della partecipazione. Sarà unoccasione straordinaria per portare la voce dellIIS Policoro-Tursi e della Basilicata allinterno di un contesto nazionale di confronto sul futuro dei giovani e dellinnovazione.



Il futuro è qui  conclude la Dirigente - non è soltanto il titolo di un cortometraggio: è una dichiarazione di intenti. In un momento storico in cui il tema della fuga dei giovani dal Sud è sempre più attuale, i nostri studenti hanno scelto di affermare con forza che è possibile costruire un futuro di qualità anche nei propri luoghi dorigine. La Basilicata possiede bellezza, competenze, comunità e capitale umano: elementi fondamentali per generare sviluppo, innovazione e speranza.



LIIS Policoro-Tursi torna così dalla V edizione del JFEST non soltanto con due importanti premi, ma con una conferma ancora più preziosa, quella di una scuola capace di formare giovani competenti, consapevoli e profondamente legati ai valori del territorio, pronti a diventare protagonisti del futuro.

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