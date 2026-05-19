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|LIIS Policoro-Tursi protagonista al JFest 2026 con la vittoria finale
19/05/2026
|Una giornata di straordinario orgoglio per lIIS Policoro-Tursi quella di lunedì 18 maggio. Presso il Cinema Il Piccolo di Matera, nellambito della V edizione del JFEST il Festival dei Giovani promosso dal Consorzio La Città Essenziale il cortometraggio Il futuro è qui, realizzato dal gruppo I Sottosopra dellIstituto, ha conquistato il Primo Premio del JCONTEST 2026 con il 50,644% dei voti, aggiudicandosi inoltre il prestigioso Premio Speciale SI Campus, conferito dal Presidente della Fondazione Triulza, Massimo Minelli. Un doppio e significativo riconoscimento che premia non solo la qualità tecnica e narrativa del progetto, ma soprattutto la profondità del messaggio lanciato dai giovani autori: il futuro non è necessariamente altrove. Può essere costruito qui, nella propria terra, trasformando competenze, talento e radici in opportunità concrete di crescita. Autori del cortometraggio sono tre studenti dellIstituto: Decimo Trupo, classe V A ITMM indirizzo Meccatronica; Desirè Arena, classe IV ITCM indirizzo Chimica; Gionatan Truncellito, classe V A ITEC indirizzo Elettrotecnica.
Tre studenti provenienti da realtà diverse Cersosimo, Rotondella e Policoro e da differenti percorsi di specializzazione, accomunati da una stessa visione: la Basilicata non come limite da superare, ma come territorio fertile su cui investire competenze, idee e futuro. Il cortometraggio nasce allinterno del progetto Sounds Good Tornare in Onda, promosso dal Consorzio La Città Essenziale nellambito del bando Cambio Rotta di Con i Bambini. Partendo dalle riflessioni emerse nei podcast realizzati dagli stessi studenti nei mesi precedenti, il gruppo I Sottosopra ha trasformato pensieri autentici e vissuti personali in un racconto visivo intenso, diretto e profondamente contemporaneo. Girato interamente con uno smartphone, senza attrezzature professionali, Il futuro è qui dimostra come creatività, competenze e autenticità possano generare un prodotto di grande efficacia comunicativa. Le immagini del territorio, dei laboratori scolastici e dei paesi della Basilicata si intrecciano alle testimonianze dei tre ragazzi, che raccontano senza filtri sogni, paure e aspirazioni, scegliendo consapevolmente di immaginare il proprio futuro senza recidere il legame con la propria terra.
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dellIstituto, professoressa Maria Carmela Stigliano:
Questo doppio premio rappresenta il riconoscimento di un percorso serio, appassionato e autentico. Decimo, Desirè e Gionatan hanno dimostrato non solo solide competenze tecniche, ma soprattutto una straordinaria capacità di pensiero critico, sensibilità sociale ed espressione creativa. Sono orgogliosa di loro e dellintera comunità scolastica che li ha accompagnati e sostenuti. Il messaggio che hanno scelto di lanciare Il futuro è qui coincide pienamente con la visione educativa della nostra scuola: crediamo nei giovani, nel valore della formazione e nelle potenzialità del nostro territorio.
Un ringraziamento particolare va al Consorzio La Città Essenziale e alla Fondazione Triulza che, attraverso il Premio Speciale SI Campus, offriranno ai nostri studenti lopportunità di partecipare al Social Innovation Campus di Milano, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati allinnovazione sociale, alla creatività giovanile e ai nuovi linguaggi delleducazione e della partecipazione. Sarà unoccasione straordinaria per portare la voce dellIIS Policoro-Tursi e della Basilicata allinterno di un contesto nazionale di confronto sul futuro dei giovani e dellinnovazione.
Il futuro è qui conclude la Dirigente - non è soltanto il titolo di un cortometraggio: è una dichiarazione di intenti. In un momento storico in cui il tema della fuga dei giovani dal Sud è sempre più attuale, i nostri studenti hanno scelto di affermare con forza che è possibile costruire un futuro di qualità anche nei propri luoghi dorigine. La Basilicata possiede bellezza, competenze, comunità e capitale umano: elementi fondamentali per generare sviluppo, innovazione e speranza.
LIIS Policoro-Tursi torna così dalla V edizione del JFEST non soltanto con due importanti premi, ma con una conferma ancora più preziosa, quella di una scuola capace di formare giovani competenti, consapevoli e profondamente legati ai valori del territorio, pronti a diventare protagonisti del futuro.
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