Sabato 23 maggio 2026, alle ore 9:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro, si terrà il convegno dal titolo Tumori ovarici: un percorso multidisciplinare  Salute, Prevenzione e Territorio, importante appuntamento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla presa in carico multidisciplinare dei tumori ginecologici, con particolare attenzione al tumore ovarico.



Liniziativa nasce con lobiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della salute femminile, della prevenzione oncologica e dellimportanza della collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e territorio. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dellAvv. Enrico Bianco, Sindaco di Policoro, del Dott. Cosimo Latronico, Assessore alla Salute della Regione Basilicata, dellAvv. Maurizio Friolo, Direttore Generale ASM Basilicata, e del Dott. Andrea Gigliobianco, Direttore Sanitario dellAzienda Sanitaria di Matera.



Nel corso della mattinata interverranno autorevoli professionisti del settore sanitario e oncologico che approfondiranno i temi legati ai tumori ginecologici, alla prevenzione, alla genetica, alla diagnosi precoce, ai percorsi terapeutici e allimportanza dellapproccio multidisciplinare. Tra gli esperti presenti la Dott.ssa Emilia Tallarico, Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica PO Matera, il Dott. Domenico DellEdera, Responsabile U.O.D. Genetica Medica dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, il Dott. Giuseppe Trojano, Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, la Dott.ssa Immacolata Brucoli, Dirigente Medico U.O.S.D. Oncologia Medica dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, e la Dott.ssa Grazia Lazzari, Direttore della Struttura Complessa Interaziendale di Radioterapia.



Il convegno rappresenta unimportante occasione di confronto sul valore della prevenzione oncologica, dellapproccio multidisciplinare e della collaborazione tra medicina, territorio e istituzioni, con lobiettivo di rafforzare la rete di sostegno e informazione dedicata alle donne e alle famiglie coinvolte nei percorsi oncologici. A coordinare i lavori saranno lAvv. Maria Lovito e la Dott.ssa Osvalda Cuccarese.



Liniziativa si inserisce inoltre nel percorso di sensibilizzazione promosso in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, che ha visto la provincia di Matera aderire per il secondo anno consecutivo alla campagna nazionale LItalia si illumina di Tiffany. I Comuni di Policoro, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Miglionico e la città di Matera hanno partecipato alliniziativa illuminando simbolicamente luoghi rappresentativi del territorio, tra cui il Palazzo Lanfranchi e lOspedale Madonna delle Grazie, con lobiettivo di accendere lattenzione pubblica sullimportanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della vicinanza alle donne che affrontano il percorso della malattia.



Levento è promosso e organizzato da Thema Associazione Culturale e da Una Stanza per un Sorriso  Sezione Policoro, e si svolge con il patrocinio della Provincia di Matera, del Comune di Policoro, dellASM Matera  Azienda Sanitaria Locale di Matera e del Rotary Club di Matera, con la collaborazione e il sostegno di FIDAPA BPW Italy  Sezione di Policoro, Anima Mundi, UNITRE, Agata  Volontari contro il cancro, Komen Italia, ACTO  Alleanza Contro il Tumore Ovarico e ALTo  Associazione Lotta Tumore Ovarico.