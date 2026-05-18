Non un semplice festival scolastico, ma uno spazio pubblico di ascolto delle nuove generazioni. Si è svolto oggi, presso il Cinema Il Piccolo di Matera, il JFEST 2026, la V edizione del Festival dei Giovani promosso dal Consorzio La Città Essenziale.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti degli istituti lucani coinvolti nel progetto, che attraverso cortometraggi originali hanno raccontato il proprio modo di guardare al futuro: tra paure, desideri, aspettative, lavoro, libertà di scelta e bisogno di essere ascoltati.



I cortometraggi sono nati dalle parole emerse durante i podcast realizzati nei mesi precedenti dagli stessi ragazzi per il progetto Sounds Good  Tornare in Onda, promosso dal Consorzio nellambito del bando Cambio Rotta di Con i Bambini.



Una scelta precisa: trasformare riflessioni autentiche in immagini, storie e linguaggi capaci di generare confronto, partecipazione e consapevolezza.



Abbiamo scelto di partire dalle parole dei ragazzi perché spesso gli adulti parlano dei giovani senza fermarsi davvero ad ascoltarli, ha dichiarato Giuseppe Bruno, Presidente del Consorzio La Città Essenziale.

Il JFEST nasce proprio da questo: creare uno spazio in cui i giovani possano raccontarsi con i propri linguaggi, senza filtri. Il cinema, in questo percorso, è diventato uno strumento educativo potente, capace di trasformare emozioni e fragilità in partecipazione e comunità.



Durante la mattinata si sono alternati momenti di proiezione, confronto con gli autori, talk dedicati al rapporto tra scuola, territorio e comunità educante e la premiazione finale del JCONTEST.



Quello che colpisce di questi lavori non è soltanto la qualità tecnica, ha sottolineato Nando Irene, Presidente della giuria.

Colpisce soprattutto il coraggio di esporsi. I ragazzi hanno raccontato paure vere, domande vere, fragilità che spesso restano invisibili. E lo hanno fatto con autenticità, senza cercare effetti speciali ma cercando verità.



Particolarmente significativo anche il talk dedicato alle reti educative tra scuole, enti e comunità territoriali, che ha messo al centro il valore dellascolto e dei linguaggi creativi nei percorsi educativi contemporanei.



Il JFEST ha il merito di dare voce ai giovani e di costruire spazi nei quali i ragazzi possono raccontare loro stessi, le loro inquietudini, le loro aspettative e la loro idea di futuro, ha dichiarato Nicola Morea, Presidente della IV Commissione Regione Basilicata (Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro).

Insieme  politica, terzo settore, scuola e famiglia  dobbiamo costruire istituzioni capaci di accogliere i linguaggi dei ragazzi, i bisogni e anche le critiche, perché una regione cresce quando i giovani non vengono considerati destinatari delle politiche, ma protagonisti delle scelte. La Basilicata ha bisogno dellenergia dei giovani e della loro capacità di immaginare il domani nella nostra terra meravigliosa.







Vincitori JCONTEST 2026



Primo Premio

IL FUTURO È QUI  50,644%

Gruppo I Sottosopra  IIS Policoro-Tursi



Secondo Premio

FUTUREAI  50,044%

Gruppo FUTURO.EXE  Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatico di Grassano



Terzo Premio

TRE SGUARDI SUL FUTURO  41,432%

Gruppo Sospesi nel Futuro  IIS Peano, sede di Viggiano







Nel corso dellevento è stato inoltre assegnato il Premio Speciale Si Campus a IL FUTURO È QUI del gruppo I Sottosopra  IIS Policoro-Tursi, conferito dal Presidente di Fondazione Triulza, Massimo Minelli.



Il riconoscimento consentirà ai vincitori di partecipare al Social Innovation Campus di Milano, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati allinnovazione sociale, alla creatività giovanile e ai nuovi linguaggi delleducazione e della partecipazione.



JFEST si conferma così unesperienza che unisce educazione, cultura e partecipazione, restituendo ai ragazzi uno spazio reale di parola, rappresentazione e confronto.