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|Chiaromonte torna a profumare di sambuco: il 23 maggio la 24ª Sagra
18/05/2026
|Il borgo di Chiaromonte si prepara ad accogliere la 24ª Sagra del Sambuco, in programma sabato 23 maggio 2026 in Piazza Garibaldi, promossa dalla Pro Loco Le Torri e dal Comune di Chiaromonte. Liniziativa celebra il sambuco, eccellenza del territorio riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), che rappresenta un elemento identitario della comunità e una risorsa legata alla valorizzazione delle tradizioni locali.
La manifestazione avrà inizio alle ore 18:00 con lapertura degli stand enogastronomici dedicati alle specialità a base di sambuco. Previsto anche il laboratorio degli Skatturre, dedicato alla riscoperta delle tradizioni locali. Alle ore 19:30 è in programma lincontro pubblico: La tipicità come risorsa: i prodotti tradizionali come volano di sviluppo economico e turistico, con la partecipazione del Dott. Domenico Cerbino e del Dott. Michele Blasi (ALSIA Basilicata).
La serata proseguirà alle ore 21:00 con il concerto degli ALMANEGRA, che proporranno un tributo a Pino Daniele, mentre alle ore 23:00 il programma si concluderà con il DJ set di NIKOLINHO, per un momento di intrattenimento rivolto a tutte le generazioni.
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