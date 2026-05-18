Il borgo di Chiaromonte si prepara ad accogliere la 24ª Sagra del Sambuco, in programma sabato 23 maggio 2026 in Piazza Garibaldi, promossa dalla Pro Loco Le Torri e dal Comune di Chiaromonte. Liniziativa celebra il sambuco, eccellenza del territorio riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), che rappresenta un elemento identitario della comunità e una risorsa legata alla valorizzazione delle tradizioni locali.

La manifestazione avrà inizio alle ore 18:00 con lapertura degli stand enogastronomici dedicati alle specialità a base di sambuco. Previsto anche il laboratorio degli Skatturre, dedicato alla riscoperta delle tradizioni locali. Alle ore 19:30 è in programma lincontro pubblico: La tipicità come risorsa: i prodotti tradizionali come volano di sviluppo economico e turistico, con la partecipazione del Dott. Domenico Cerbino e del Dott. Michele Blasi (ALSIA Basilicata).

La serata proseguirà alle ore 21:00 con il concerto degli ALMANEGRA, che proporranno un tributo a Pino Daniele, mentre alle ore 23:00 il programma si concluderà con il DJ set di NIKOLINHO, per un momento di intrattenimento rivolto a tutte le generazioni.