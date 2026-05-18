Torino, 18 maggio 2026  La Basilicata e la sua storia artistica sono state protagoniste al "Salone Internazionale del Libro" di Torino, nello spazio del Consiglio regionale della Basilicata. Lamministrazione comunale di Aliano, con il sostegno della Regione Basilicata e del Programma operativo Val dAgri, ha presentato al pubblico il volume Paul Russotto. Opere/Works 1956-2012, unopera monumentale che raccoglie e valorizza lintera produzione dellartista nato negli Stati Uniti ma legato allItalia dalle radici materne, originarie di Aliano. Allincontro sono intervenuti il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo, il curatore del volume e storico dellarte Giuseppe Appella, e Riccardo Passoni, già direttore della galleria civica darte moderna e contemporanea di Torino. La loro presenza ha sottolineato il valore culturale e critico di questa operazione editoriale, realizzata grazie al contributo della Regione Basilicata e del Programma Operativo Val dAgri. Paul Russotto ha costruito una carriera internazionale tra lItalia e gli Stati Uniti dal 1956 al 2012, mantenendo sempre vivo il legame con la terra dorigine della madre, Aliano. Le sue opere, caratterizzate da un segno materico e da unesplosione di colore, raccontano la fatica, la bellezza e la forza della Basilicata, tra paesaggio e memoria. Il volume, edito da Silvana Editoriale, rappresenta il primo catalogo ragionato completo dellartista. Un lavoro di ricerca promosso dallamministrazione comunale di Aliano che restituisce a Russotto il posto che merita nel panorama dellarte contemporanea italiana e internazionale. Nel corso dellincontro il curatore Giuseppe Appella ha illustrato il lungo percorso di ricerca alla base del catalogo ragionato. Ricomporre lopera di Paul Russotto ha significato seguire una traccia che va dagli anni 50 newyorkesi fino agli ultimi lavori del 2012 -ha dichiarato Appella  è un artista che ha sempre mantenuto un dialogo intenso con la materia e con il colore, ma anche con la sua identità lucana, che riemerge in modo costante nei cicli pittorici legati alla terra e alla memoria. Questo volume, realizzato dallAmministrazione comunale di Aliano con il sostegno della Regione Basilicata e del Programma Operativo Val dAgri, vuole restituire ordine cronologico e valore critico a una produzione che merita un posto centrale nel Novecento italiano e internazionale. Nel suo intervento, Riccardo Passoni, già direttore della GAM di Torino, ha messo in luce limportanza di rileggere e restituire visibilità a figure come Paul Russotto, spesso rimaste ai margini dei circuiti istituzionali nonostante il valore della loro ricerca. Operazioni editoriali come questa, promosse direttamente da un Comune con il sostegno regionale e dei programmi territoriali  ha sottolineato - servono a ricomporre la memoria dellarte italiana del secondo Novecento. Russotto è un caso emblematico di artista che ha saputo coniugare radicamento identitario e apertura internazionale, con un linguaggio pittorico di grande forza e coerenza. Infine, il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo ha sottolineato il valore identitario delloperazione per la comunità di Aliano e per tutta la Basilicata. Lamministrazione comunale di Aliano ha voluto fortemente questa pubblicazione, resa possibile grazie al sostegno della Regione Basilicata e del Programma Operativo Val dAgri. Paul Russotto è uno di noi, anche se la sua vita si è svolta tra due continenti. Il legame con Aliano  ha rimarcato De Lorenzo - passa attraverso sua madre, e questo legame ha nutrito la sua arte. Portare oggi al Salone del Libro, nello spazio del Consiglio regionale della Basilicata, unopera realizzata direttamente dal nostro Comune significa dimostrare che la cultura è il nostro modo di restare nel mondo senza perdere noi stessi. Aliano non dimentica, e non lascia dimenticare, i suoi figli. Dopo Torino, il volume sarà presentato il 30 maggio 2026 alla Saint Patricks Cathedral di New York, grazie alla collaborazione tra Comune di Aliano, Regione Basilicata e APT Basilicata. Un passaggio che porta la cultura lucana direttamente nel cuore della comunità italo-americana.

