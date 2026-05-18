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|A Potenza il convegno CEB: ''Custodire voci e volti umani nellera dellIntelligenza Artificiale''
18/05/2026
|Venerdì 5 giugno 2026 a Potenza, presso lAuditorium del Parco del Seminario, la Conferenza Episcopale di Basilicata promuove il convegno Custodire voci e volti umani nellera dellIntelligenza Artificiale, in occasione della LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
Un momento di riflessione sulle sfide etiche e pastorali legate allIA nella comunicazione e nella vita quotidiana, a partire dal messaggio di Papa Leone XIV.
Relazione centrale affidata al prof. Paolo Benanti, tra i massimi esperti di etica digitale. Prevista anche una tavola rotonda con rappresentanti ecclesiali ed educativi.
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|ALTRE NEWS
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Il prossimo 22 maggio la Walk of Life, farà tappa a Episcopia e nei comuni dell'Alto Sinni, con una giornata interamente dedicata a Fondazione Telethon, alla promozione della ricerca scientifica e alla diffusione dei valori della solidarietà, dellinclusione e della partecip...-->continua
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|18/05/2026 - Ingegneri e Comunità: Un Ordine che cambia passo, forte e vicino al territorio
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, in programma dal 20 al 23 maggio con seggi aperti nelle sedi di Potenza, Rionero in Vulture e Senise, la lista Ingegneri & Comunità ha intensificato il...-->continua
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|18/05/2026 - Chiaromonte torna a profumare di sambuco: il 23 maggio la 24ª Sagra
Il borgo di Chiaromonte si prepara ad accogliere la 24ª Sagra del Sambuco, in programma sabato 23 maggio 2026 in Piazza Garibaldi, promossa dalla Pro Loco Le Torri e dal Comune di Chiaromonte. Liniziativa celebra il sambuco, eccellenza del territorio riconosc...-->continua
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|18/05/2026 - Aliano porta Paul Russotto al ''Salone del Libro'' di Torino
Torino, 18 maggio 2026 La Basilicata e la sua storia artistica sono state protagoniste al "Salone Internazionale del Libro" di Torino, nello spazio del Consiglio regionale della Basilicata. Lamministrazione comunale di Aliano, con il sostegno della Regione ...-->continua
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