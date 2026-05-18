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|''Maratea Yellow Book Marine 2026' al Salone del Libro di Torino: cultura e territorio lucano in vetrina internazional
18/05/2026
|Il progetto della Pro Loco di Maratea La Perla aps, che unisce cultura e valorizzazione territoriale, è stato presentato a Torino grazie alla sinergia tra UNPLI e FUIS, raccogliendo un ampio sostegno istituzionale.
TORINO La cultura e la promozione del territorio lucano conquistano la vetrina internazionale del Salone del Libro di Torino 2026. La Pro Loco di Maratea La Perla aps ha presentato ufficialmente liniziativa Maratea Yellow Book Marine 2026, un progetto che unisce cultura, mare e valorizzazione territoriale, diretto da Simona Bonito e Piera Carlomagno, e fortemente sostenuto dal Comune di Maratea, patrocinato da Regione Basilicata, Provincia di Potenza, APT Basilicata e Pro Loco UNPLI Basilicata, e realizzato in collaborazione con il Centro Culturale J. M. Cernicchiaro.
Limportante debutto è avvenuto allinterno dello stand della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), confermando per questa quarta edizione la proficua sinergia tra i network nazionali e il mondo delle Pro Loco con la presentazione del festival al prestigioso appuntamento internazionale.
All'evento di presentazione hanno preso parte massime cariche istituzionali e associative, a testimonianza del forte legame tra il mondo Pro Loco e lo sviluppo strategico della regione Basilicata. Tra i presenti, il Presidente nazionale dellUnione Nazionale Pro Loco dItalia - UNPLI, Antonino La Spina, la Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, e il Consigliere regionale della Basilicata, Mario Polese. Lincontro ha favorito un ampio confronto con diverse realtà di rilievo nazionale, registrando la partecipazione e il supporto dei Presidenti Regionali UNPLI di Piemonte (Fabrizio Ricciardi), Emilia Romagna (Max Falerni) e Trentino (Monica Viola), oltre alla responsabile UNPLI della rete ARCE (Alleanza Reti per lo Sviluppo delle Comunità Educanti), Fulvia Giacco.
La delegazione marateota ha inoltre presenziato attivamente ai momenti di promozione e condivisione ospitati presso il prestigioso stand istituzionale del Consiglio Regionale e dellAPT Basilicata, coordinato da Pierluigi Maulella. A suggellare la giornata di relazioni istituzionali, si è tenuto in serata un incontro con la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata, Vittoria Rotunno, e con la stessa Simona Bonito, in veste di Consigliera di Parità della Provincia di Potenza.
Grazie a questa straordinaria cooperazione strategica, le Pro Loco lucane dimostrano ancora una volta la capacità di fare rete a livello nazionale, conquistando spazi di altissimo valore per promuovere gli eventi, la storia e le bellezze uniche del territorio lucano.
De Marco ha così sintetizzato questa esperienza il Salone Internazionale del Libro di Torino è sempre più vetrina di promozione turistica e sociale, oltre che culturale, avere lopportunità di presentare il nostro festival letterario qui è unoccasione di straordinaria importanza per un paese come Maratea ed una regione come la Basilicata, per questo non posso che partire dal ringraziare UNPLI e FUIS per questo strategico spazio, unitamente al Consigliere Regionale Mario Polese e alla presidente del CoReCom Assunta Mitidieri, per averci onorato della loro presenza, al Comune di Maratea nelle persone del Sindaco Cesare Albanese, dellassessore al Turismo Mariastella Gambardella, e del Consigliere delegato allo spettacolo Francesco DAlascio, per aver scelto di condividere e supportare convintamente il Yellow Book Marine che in questa quarta edizione si arricchirà di due importanti Masterclass e vedrà la partecipazione di tre prestigiosi autori Barbara Perna, Angelo Petrella e Maurizio De Giovanni, questo grazie alla preziosa direzione artistica curata da Simona Bonito e Piera Carlomagno.
Il MARATEA YELLOW BOOK MARINE si svolgerà a Maratea dal 4 al 7 agosto coinvolgendo il Grand Hotel Pianetamaratea, il Centro storico e il Porto turistico.
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