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Orchestra dellIstituto Berardi-Nitti di Melfi premiata al concorso nazionale di Foggia

17/05/2026

Un successo straordinario e carico di emozioni ha travolto il prestigioso palco del Teatro Comunale Umberto Giordano di Foggia. Lorchestra Acquarelli Lucani dellIstituto Comprensivo BERARDI NITTI di Melfi ha conquistato un memorabile primo posto alla 18ª edizione del Concorso Nazionale Musicale Umberto Giordano. La formazione lucana ha incantato la giuria tecnica e il pubblico foggiano, confermando l'assoluto valore del proprio percorso didattico musicale. I giovani musicisti hanno affrontato lesecuzione con straordinaria professionalità, eseguendo un trittico di brani complessi e dal profondo impatto sonoro: "Die with a Smile", l'emozionante e celebre successo internazionale di Lady Gaga e Bruno Mars, "Per un pugno di dollari", l'immortale capolavoro western del Maestro Ennio Morricone e "Caravan", lo storico e travolgente standard jazz di Duke Ellington.
L'esecuzione ha messo in luce una maturità frutto di un lavoro silenzioso, costante e appassionato dei docenti di strumento musicale, che con dedizione quotidiana hanno guidato e fatto crescere l'orchestra. I complimenti a: Simona Ferrarese (insegnante di clarinetto), Antonio Aucello (insegnante di sassofono), Luigi Lovicario (insegnante di sassofono), Carlo Luongo (insegnante di tromba), Maria Caterina De Bonis (insegnante di pianoforte).
La loro guida tecnica, unita all'impegno organizzativo della dirigenza, ha permesso a questa orchestra di unire i talenti e superare la forte pressione della competizione.
La Dirigente Caruso, sempre disponibile a sostenere tutte le iniziative, ha commentato in una nota che il successo di questi ragazzi si basa sulla tenacia e sulla voglia di dimostrare il valore della musica, evidenziando come questo importante risultato sia il frutto di sacrificio, passione e lavoro di squadra. Questo primo posto arricchisce ulteriormente la lista dei successi dell'IC BERARDI NITTI anche nelle gare sportive e nei concorsi sulla multimedialità e sulla sostenibilità ambientale, nonché il primo posto della stessa Orchestra Acquarelli lucani ad aprile, nel concorso nazionale Note di Classe a Lanciano, in Abruzzo.



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