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Giornata della legalità: a Montescaglioso Gratteri e il teatro civile

16/05/2026

In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, l'Associazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso organizza una duegiorni di eventi dedicata alla memoria, alla riflessione e allimpegno civile. Sotto il titolo InsiemeperlaLegalità, il 22 e 23 maggio 2026 la comunità montese ospiterà due appuntamenti di altissimorilievo istituzionale e culturale presso lAbbazia di San Michele Arcangelo. Liniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare il ricordo del sacrificio dei giudici Giovanni Falconee Paolo Borsellino in unazione concreta di sensibilizzazione, coinvolgendo le autoritàlocali, il mondo associazionistico e la cittadinanza.

Il Programma Venerdì 22 maggio, ore 17:00  Incontro con Nicola Gratteri La manifestazione si apriràconunospite deccezione: il dottor Nicola Gratteri, attuale Procuratore Capo del Tribunaledi Napoli. Magistrato in prima linea da decenni nella lotta alla criminalità organizzata e profondoconoscitoredelle dinamiche mafiose internazionali, Gratteri dialogherà con i presenti sul valore dellagiustiziaesullimportanza del contrasto al racket. Allincontro parteciperanno le autorità militari, politicheereligiose della provincia di Matera.

Sabato 23 maggio, ore 20:00  Spettacolo Teatrale La stanza di Agnese Nella giornatachesegna lanniversario della strage di Capaci, la memoria si farà narrazione con lo spettacoloteatraledi e con Sara Bevilacqua (produzione Meridiani Perduti Teatro). La stanza di Agnese èunmonologo intenso che ripercorre la vita del giudice Paolo Borsellino attraverso gli occhi di suamoglie, Agnese Piraino Leto. Un racconto che intreccia la sfera privata con la storiadel Paese, portando in scena una testimonianza di amore, coraggio e dignità. Celebrare la Giornata della Legalità significa per noi rinnovare ogni giorno il no decisoaogni forma di sopraffazione. Avere con noi il Procuratore Gratteri e ospitare la delicatezzaelaforzadello spettacolo su Agnese Borsellino ci permette di parlare a tutte le generazioni, ricordandochela legalità non è un concetto astratto, ma un impegno collettivo che parte dalla conoscenzaedallamemoria. Levento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera e dal Comunedi Montescaglioso.



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