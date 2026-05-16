|
|
|Giornata della legalità: a Montescaglioso Gratteri e il teatro civile
16/05/2026
|In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, l'Associazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso organizza una duegiorni di eventi dedicata alla memoria, alla riflessione e allimpegno civile. Sotto il titolo InsiemeperlaLegalità, il 22 e 23 maggio 2026 la comunità montese ospiterà due appuntamenti di altissimorilievo istituzionale e culturale presso lAbbazia di San Michele Arcangelo. Liniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare il ricordo del sacrificio dei giudici Giovanni Falconee Paolo Borsellino in unazione concreta di sensibilizzazione, coinvolgendo le autoritàlocali, il mondo associazionistico e la cittadinanza.
Il Programma Venerdì 22 maggio, ore 17:00 Incontro con Nicola Gratteri La manifestazione si apriràconunospite deccezione: il dottor Nicola Gratteri, attuale Procuratore Capo del Tribunaledi Napoli. Magistrato in prima linea da decenni nella lotta alla criminalità organizzata e profondoconoscitoredelle dinamiche mafiose internazionali, Gratteri dialogherà con i presenti sul valore dellagiustiziaesullimportanza del contrasto al racket. Allincontro parteciperanno le autorità militari, politicheereligiose della provincia di Matera.
Sabato 23 maggio, ore 20:00 Spettacolo Teatrale La stanza di Agnese Nella giornatachesegna lanniversario della strage di Capaci, la memoria si farà narrazione con lo spettacoloteatraledi e con Sara Bevilacqua (produzione Meridiani Perduti Teatro). La stanza di Agnese èunmonologo intenso che ripercorre la vita del giudice Paolo Borsellino attraverso gli occhi di suamoglie, Agnese Piraino Leto. Un racconto che intreccia la sfera privata con la storiadel Paese, portando in scena una testimonianza di amore, coraggio e dignità. Celebrare la Giornata della Legalità significa per noi rinnovare ogni giorno il no decisoaogni forma di sopraffazione. Avere con noi il Procuratore Gratteri e ospitare la delicatezzaelaforzadello spettacolo su Agnese Borsellino ci permette di parlare a tutte le generazioni, ricordandochela legalità non è un concetto astratto, ma un impegno collettivo che parte dalla conoscenzaedallamemoria. Levento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera e dal Comunedi Montescaglioso.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/05/2026 - La Bottega dei Diritti: la Scuola di Policoro protagonista allevento finale
Si è svolto ieri, 15 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro, levento conclusivo del progetto La Bottega dei Diritti. Liniziativa, sostenuta dalla Fondazione CON IL SUD e coordinata dalla Cooperativa Sociale QUM (capofila del progetto), è nata con l'obie...-->continua
|
|
|16/05/2026 - Screening gratuito per la prevenzione cardiovascolare a Matera
Domenica 17 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso i locali della Parrocchia Maria SS.ma Addolorata sita in Viale delle Nazioni Unite, 53, i Lions materani hanno organizzato una serie di visite ed esami gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiov...-->continua
|
|
|16/05/2026 - Giornata della legalità: a Montescaglioso Gratteri e il teatro civile
In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, l'Associazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso organizza una duegiorni di eventi dedicata alla memoria, alla riflessione e allimpegno civile. Sotto il titolo InsiemeperlaLegalità...-->continua
|
|
|16/05/2026 - Alla Controra: il cortometraggio lucano che indaga la violenza di genere da una prospettiva inedita
Si è conclusa tra Accettura e Policoro la lavorazione di Alla Controra, cortometraggio desordio scritto e diretto da Francesco Siggillino, prodotto dallAssociazione Culturale Virò con il sostegno del Comune di Accettura e del Circolo ANSPI, e con il patrocin...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV