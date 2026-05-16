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|''Parole in libertà'': dialogo con i detenuti della Casa Circondariale di Matera
16/05/2026
|Anche i detenuti della Casa circondariale di Matera si sono interrogati sul tema della XI edizione di Amabili Confini - LABIRINTO - discutendone con i loro educatori.
Dal confronto sono nate alcune riflessioni che verranno lette in occasione dell'incontro di lunedì 18 maggio a cui parteciperà la dott.ssa Mariele Divincenzo, componente dell'associazione Antigone e dal 2022 membro dellOsservatorio regionale della Basilicata.
Sarà un momento di scambio profondo in cui si darà spazio ai bisogni di relazione dei detenuti. Ancora una volta sarà la parola il tramite per creare un legame di vicinanza, se pur temporaneo, con chi vive sulla propria pelle i disagi di un'esistenza privata della componente affettiva e umana.
L'Associazione Antigone da molti anni è impegnata nella tutela dei diritti umani e nella promozione delle garanzie fondamentali all'interno del sistema penitenziario italiano, adoperandosi per sensibilizzare lopinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di un sistema penale orientato al reinserimento sociale, in linea con i principi costituzionali e internazionali.
Ad assistere all'incontro ci sarà una rappresentanza di studenti e studentesse dell'I.I.S. "Turi-Morra" di Matera, che rivolgeranno ai detenuti alcune domande.
Sarà un dialogo denso di significato, che consentirà agli studenti di ricevere informazioni sulle tante criticità che gravano sul sistema carcerario italiano e, al contempo, rappresenterà per i detenuti un modo per allentare l'isolamento della reclusione.
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