17 maggio: Centro Artemide presenta il Glossario LGBTQIA+contro discriminazioni 15/05/2026 In occasione della Giornata Mondiale contro l'omofobia, la bifobia, l'intersessualismo e la transfobia del 17 maggio, il Centro Antidiscriminazioni Artemide, nato dalla sinergia tra l'Arcigay Basilicata e la Cooperativa sociale Iskra, ed attivo in Basilicata dal 2022 nella tutela delle persone LGBTQIA+, presenta il Glossario di Artemide, uno strumento agile pensato per promuovere conoscenza, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni fondate sullorientamento sessuale, sullidentità di genere, sullespressione di genere e sulle caratteristiche sessuali.

La pubblicazione nasce dalla convinzione che il linguaggio rappresenti uno dei principali spazi in cui si costruiscono relazioni sociali, percezioni culturali e dinamiche di inclusione o esclusione. Le discriminazioni, infatti, non si manifestano esclusivamente attraverso atti espliciti di violenza o marginalizzazione, ma prendono forma anche nelle parole, nelle rappresentazioni, nelle omissioni, negli stereotipi e nelle narrazioni distorte che contribuiscono a rendere invisibili o vulnerabili le persone LGBTQIA+.

Per questo motivo Artemide ha scelto di dedicare il 17 maggio al lancio di uno strumento concreto, accessibile e destinato alla cittadinanza, alle istituzioni, agli operatori sociali e sanitari, al mondo dellinformazione e a tutte le persone interessate ad approfondire temi legati ai diritti, allidentità e allinclusione.

La Giornata Mondiale contro lOmotransfobia evoca il 17 maggio 1990, data in cui lOrganizzazione Mondiale della Sanità eliminò lomosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie mentali. Una ricorrenza che rappresenta ancora oggi un momento fondamentale di riflessione pubblica sul persistente fenomeno delle discriminazioni e delle violenze che colpiscono persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali e tutte le soggettività non conformi alle aspettative sociali e culturali dominanti.

Il panorama socio-culturale attuale continua ad essere attraversato da episodi di odio, esclusione e stigmatizzazione. Le discriminazioni si manifestano nei contesti scolastici, lavorativi, familiari, sportivi, istituzionali e digitali, spesso attraverso linguaggi ostili o banalizzazioni che contribuiscono ad alimentare paura, isolamento e invisibilità.

Il 17 maggio è una giornata di consapevolezza ma sopratutto una seria autoassunzione di responsabilità collettiva. Non è possibile considerarla una semplice ricorrenza simbolica: è unoccasione per interrogarci sullo stato reale dei diritti, sulla qualità del dibattito pubblico e sulla capacità delle nostre comunità di garantire sicurezza, dignità e riconoscimento alle persone LGBTQIA+. Le discriminazioni non iniziano soltanto con gli atti violenti: spesso iniziano molto prima, nel linguaggio, negli stereotipi, nellironia discriminatoria, nella negazione delle identità e nella diffusione di informazioni scorrette.

Il Glossario di Artemide nasce quindi come strumento di prevenzione e contrasto alle discriminazioni agite ai danni delle persone LGBTQIA+, con lobiettivo di offrire definizioni corrette, aggiornate e scientificamente fondate. Le voci raccolte riflettono infatti il consenso attuale della comunità scientifica internazionale e delle principali organizzazioni LGBTQIA+.

Il glossario affronta termini legati allorientamento sessuale, allidentità di genere, allespressione di genere, alle transizioni, alle discriminazioni, ai fenomeni di stigma e ai diritti, con un linguaggio chiaro ma rigoroso, accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche.

Lo strumento è stato progettato per essere consultato in modo libero e immediato: non un manuale corposo, ma un'agile libello da attraversare. Lobiettivo è rendere la conoscenza facilmente accessibile, permettendo a chiunque di cercare rapidamente un termine, comprenderne il significato e approfondire eventuali connessioni con altri concetti.

Conoscere il significato delle parole è il primo passo per costruire relazioni rispettose e contrastare stereotipi e pregiudizi. Un linguaggio corretto non è una questione di moda o di formalismo: significa riconoscere lesistenza e la dignità delle persone altre. Quando una persona viene nominata nel modo corretto, quando la sua identità viene riconosciuta e rispettata, si genera uno spazio sociale più sicuro e più umano.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi più delicati e complessi, tra cui disforia di genere, stigma sociale, violenza e discriminazioni multiple. Affrontare apertamente questi argomenti, con precisione e sensibilità, rappresenti una scelta culturale e politica fondamentale per ridurre il silenzio e lisolamento che ancora circondano molte persone LGBTQIA+.

Un ruolo centrale assume la comunicazione pubblica e istituzionale nel contrasto alle discriminazioni. Le parole utilizzate dai media, dalle scuole, dalle amministrazioni, dalla politica e dai social network contribuiscono infatti a modellare la percezione collettiva delle persone LGBTQIA+, influenzando il livello di accettazione sociale, il senso di appartenenza e la qualità della convivenza democratica.

Inclusione significa anche responsabilità comunicativa. Le parole possono diventare strumenti di violenza simbolica, possono rafforzare stereotipi o alimentare marginalizzazione; ma possono anche costruire riconoscimento, tutela e partecipazione. Una comunicazione rispettosa e inclusiva non limita la libertà di espressione: al contrario, amplia lo spazio democratico perché rende possibile a tutte le persone sentirsi rappresentate, riconosciute e ascoltate.

Il glossario non rappresenta un documento definitivo o statico, ma uno strumento in continua evoluzione, destinato ad aggiornarsi nel tempo in relazione ai cambiamenti culturali, scientifici e sociali. Nuove edizioni e integrazioni saranno progressivamente rese disponibili, nella consapevolezza che anche il linguaggio si trasforma insieme alle comunità e ai percorsi di autodeterminazione delle persone.

Attraverso questa iniziativa, il Centro Artemide intende rafforzare il proprio impegno sul territorio lucano nella promozione dei diritti, nella prevenzione delle discriminazioni e nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto delle differenze e sullautodeterminazione delle persone.

Nei territori periferici e nelle aree interne, dove il controllo sociale e la paura del giudizio possono incidere profondamente sulla libertà individuale, i Centri antidiscriminazione come Artemide rappresentano un presidio democratico essenziale. Non sono soltanto luoghi di assistenza o consulenza, ma spazi di ascolto, riconoscimento e ricostruzione della fiducia sociale per persone che troppo spesso hanno sperimentato isolamento, invisibilità o esclusione. La presenza di realtà come Artemide sul territorio lucano significa affermare concretamente che nessuna discriminazione può essere considerata marginale o privata e che la tutela della dignità delle persone LGBTQIA+ riguarda la cifra civile dellintera comunità. Dove esistono ascolto, strumenti culturali e reti di protezione, cresce anche la possibilità di costruire territori più giusti, inclusivi e realmente democratici.

In una fase storica attraversata da semplificazioni, campagne di disinformazione e linguaggi dodio, produrre conoscenza rappresenta un atto profondamente democratico. Difendere il diritto delle persone a essere riconosciute, nominate correttamente e rappresentate con rispetto significa difendere lidea stessa di una società fondata sulluguaglianza e sulla dignità umana. Non esiste inclusione senza linguaggio, così come non esiste libertà autentica quando una persona è costretta a nascondersi per paura del giudizio o della discriminazione.

Contrastare lomotransfobia significa anche promuovere strumenti culturali che aiutino a comprendere la complessità delle esperienze umane senza paura e senza pregiudizi. Questo glossario vuole essere un contributo concreto in questa direzione: un generatore di conoscenza, riconoscimento e senso di comunità.

Il Glossario di Artemide sarà consultabile a partire dal 17 maggio attraverso un link dedicato, attivabile sulle pagine social Facebook ed Istagram di Artemide.

Per informazioni: centroartemidelgbt@gmail.com

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