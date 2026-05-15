Un piccolo comune del Serrapotamo, Calvera, torna al centro di un racconto che unisce radici, identità e cultura internazionale. Qui, grazie allimpegno del sindaco Pasquale Bartolomeo e del maestro di tango Nicola Corona, la storia di José Libertella diventa ponte tra Basilicata e Argentina, riportando alla luce una figura simbolo della musica mondiale.

Segue comunicato stampa.



Un Sindaco giovane e operativo, un Comune di 280 abitanti, un concittadino illustre che ha fatto rinascere e conoscere al mondo il Tango e le milonghe.

Gli ingredienti della storia di Josè Libertella, delle sue origini di Calvera, piccolo comune lucano del Serrapotamo, che grazie al primo cittadino Pasquale Bartolomeo e al maestro di tango Nicola Corona, è tornata alle origini e lancia lo sguardo per far crescere una passione per il ballo ma anche la voglia di ritornare e trovare una comunità che vive.

Proprio quello che è accaduto a Calvera (e proseguirà a Policoro) nella Conferenza inaugurale condotta dal Presidente della CIM Basilicata Luigi Scaglione insieme allAssociazione Sentieri e Radici, presenti tangheri italiani e argentini e con i virtuosismi al pianoforte del Maestro Alessandro Vena.

LArgentina e Buenos Aires sono Italia, Basilicata, lucanità.



Josè Libertella, si legge nella sua anagrafe, è nato il 9 luglio 1933 a Calvera ed emigrato a meno di un anno a Buenos Aires; cresciuto nel barrio di Villa Lugano ben presto comincia a suonare il bandoneón. Il suo precoce talento lo porta già da adolescente, alla fine degli anni 40, a suonare in prestigiose orchestre di tango, fra cui quelle di Osmar Maderna e Carlos Di Sarli, fino a fondare nel 1973 il famoso Sexteto Mayor. Occupa un posto di grandissimo rilievo nella Storia del Tango per essere stato uno dei traghettatori del genere musicale dal periodo di decadenza, iniziato negli anni 60, alla rinascita degli anni 80; e ciò grazie agli spettacoli Tango Argentino del 1983 e Tango Pasión del 1992, portati in giro per il mondo, che lo hanno visto, con il Sexteto Mayor, fra gli ideatori ed interpreti.



Scompare a Parigi a 71 anni, l8 dicembre 2004, alla vigilia dellennesimo concerto che avrebbe dovuto tenere, carismatico direttore dorchestra e geniale arrangiatore, fecondo compositore di brani antologici, in possesso di non comuni capacità tecniche e interpretative nel suonare il bandoneón, è oggetto tuttoggi di una grande devozione, un vero e proprio cult, fra gli appassionati di Buenos Aires e di tutto il mondo.

Nel corso dellevento, laboratori teatrali e di ballo, degustazioni lucane con il mischiglio protagonista e le empanadas argentine, oltre alla inaugurazione di una mostra fotografica e pittorica in onore di Libertella e la donazione di un opera scultorea dellartista lucano Antonio Cillis che ricorda i bandoneones argentini, interpretati dal vivo ieri da Mariano Navone.

