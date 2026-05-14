Domenica 24 maggio 2026 il Comune di San Paolo Albanese organizza la V Edizione della passeggiata ecologica Banxhurna ka Karnara, per mettere in scena, nellareale di vegetazione della peonia peregrina di Monte Carnara, una manifestazione dedicata alla simbiotica relazione tra la natura e la cultura arbëreshe locale, che nelle scorse annualità ha riscosso notevole successo, tanto da impegnare lEnte a rendere lEvento annuale.



Si propone una passeggiata da turista alla scoperta di questa pianta dai colori vivissimi, attraversando il bosco Capillo per raggiungere la fontana del Caprio e proseguendo fino al monte Carnara, sede naturale della peonia.

Questo permetterà di raggiungere, oltre la stupenda Banxhurna, un punto panoramico straordinario!

Guardano verso Nord-Est si osserva la Timpa della Guardiola, il Mare Jonio e allorizzonte la nostra madre patria, lAlbania.

Volgendo lo sguardo verso Sud-Ovest si osservano le principali vette del Parco Nazionale del Pollino: Timpa di Pietrasasso, Serre del Dolcedorme, delle Ciavole, di Crispo, del Prete, Monte Pollino ed infine la Timpa della Falconara.





Nel pomeriggio, dalle ore 15:30, San Paolo Albanese potrebbe diventare la capitale della politica nazionale che guarda con attenzione al Sud, alle aree interne, alle minoranze linguistiche e culturali. Che non si rassegna alla divaricazione dei destini e dei diritti delle aree deboli da quelli delle aree forti, dove sono concentrate popolazione, ricchezza e potere.

Proviamo a rivedere l'agenda delle priorità nazionali da una visuale diversa, quella dei territori a rischio di abbandono e desertificazione, che assistono da anni all'emorragia di giovani.

Perché vorremmo coinvolgerti nel progetto di costruzione di un'altra Italia, che non vuole essere relegata alla marginalità ma propone parità di condizioni per i suoi cittadini, ovunque essi nascano, nella periferia di Milano come nel paese più piccolo della Basilicata. Da dove è partita un'azione concreta, l'accesso agli atti dei conti pubblici territoriali dello Stato, necessario per capire se questa nazione sta facendo davvero tutto quello che è nelle sue possibilità per garantire la sua coesione interna o se invece occorre uno sforzo diverso per investire in ricerca, sanità e infrastrutture nelle zone più fragili del Paese.

Fragili ma meravigliose come la Peonia che cresce sul monte Carnara, a pochi metri da San Paolo e che noi il 24 omaggeremo: I FIORI DEL SUD  LAzione Civica del Mezzogiorno.