Apt, anteprima de Il Libro Possibile in Basilicata 13/05/2026 II prossimo 19 giugno Irsina ospiterà unanteprima della 25ª edizione de Il Libro Possibile, il festival letterario dellAssociazione Culturale ARTES che si svolge a Polignano a Mare, Vieste e Londra. La tappa evento è promossa dallAgenzia di promozione territoriale della Basilicata (Apt), a seguito di un accordo di valorizzazione siglato con il Comune di Irsina, e come esito della partnership con il Festival del quale la Basilicata è Regione Amica.

Per questanno abbiamo voluto fortemente importare il format al quale la Regione ha partecipato negli scorsi anni, in considerazione della grande visibilità mediatica de Il libro possibile e della grande capacità di attrarre un pubblico vasto- dichiara il Direttore generale dellApt, Margherita Sarli - il Comune inoltre aveva destinato una sua quota di finanziamento, chiedendoci di immaginare un momento di valorizzazione del territorio. Abbiamo per questo voluto avviare un co-marketing che premia sempre lattivismo. Agli organizzatori del Festival - conclude - va il mio ringraziamento per aver sposato lidea e reso concreta la collaborazione tra le due regioni contermini.

Il programma del 19 giugno vedrà ospiti importanti: Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice e prima parlamentare transgender in Europa, che porterà la sua riflessione sullinclusività e i diritti civili; Tiziana Ferrario, giornalista e inviata Rai, che presenterà il suo ultimo libro Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff (Fuoriscena), in cui la storia del movimento operaio si intreccia con il tema della parità di genere; e Paolo Crepet, psichiatra e saggista, che discuterà del suo Riprendersi lanima (HarperCollins), una riflessione sul senso della vita nellepoca dellomologazione.

La serata sarà registrata e darà vita a tre puntate del podcast Fedora, il format audio-video del Libro Possibile ispirato allomonima città invisibile di Italo Calvino. Dal lancio nel luglio 2025 il podcast della passata edizione ha totalizzato oltre 4,3 milioni di impressioni e 2 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube del festival, con una media di 100.000 visualizzazioni per episodio. Le tre puntate registrate a Irsina  nelle quali il nome della città comparirà nella sigla e in sovraimpressione, con riprese aeree del borgo  potrebbero raggiungere complessivamente 400.000 visualizzazioni, intercettando un pubblico in larga parte proveniente da fuori regione.

«Questa iniziativa rientra nel lavoro che APT Basilicata conduce per promuovere la regione attraverso eventi culturali di qualità», aggiunge il Direttore generale di Apt Basilicata, Margherita Sarli. «Irsina  aggiunge - è un borgo di grande bellezza e storia, e portarvi Il Libro Possibile significa offrirgli una visibilità nazionale che va ben oltre la serata stessa. Il pubblico del festival è curioso, colto, abituato a cercare luoghi da scoprire».

Per Irsina questa è una vetrina eccezionale - dichiara Giuseppe Candela, sindaco di Irsina . Abbiamo le nostre specificità e vogliamo valorizzarle allinterno di una rete culturale importante insieme a realtà più grandi. Stiamo lavorando da anni a una forma di turismo diversa, autentica, fatta di cammini, sentieri, relazioni vere e sapori autentici, lontana dalle logiche dellovertourism. Eventi come questo -spiega - ci consentono di raccontare la nostra identità e la qualità della nostra accoglienza. Ringrazio a nome dellAmministrazione Comunale e di tutta la comunità lAPT con il direttore Margherita Sarli per aver creduto in questa tappa e per il lavoro che cè dietro un evento di questo calibro.

La copertura mediatica della serata sarà assicurata da SKY TG24, TGR Basilicata e Telenorba, media partner dellevento, con il supporto dellUfficio stampa nazionale de Il Libro Possibile e di una campagna social sui canali del festival.

La presentazione de Il libro possibile si è svolta questa mattina a Bari, dove è stato illustrato il programma di tutte le tappe.



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