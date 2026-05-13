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|Maggio Potentino 2026 Simbiosi culture benessere naturempatia
13/05/2026
|Sabato16 maggio 2026 ore 16,30 nellambito degli eventi per il Maggio Potentino 2026 si svolgerà nella sede del Centro Servizi al Volontariato della Basilicata sito in via Sicilia, 10 a Potenza, lincontro Simbiosi culture benessere naturempatia.
Con i saluti del Presidente del CSV Basilicata Giannino Romaniello, e lintroduzione di Michele Tricarico dellOdV Lucaniaworld Association for Individuality, levento a seguire si articolerà con pratiche e confronti informali moderati da Mimmo Sammartino, noto giornalista e scrittore.
Le dimostrazioni delle culture del benessere naturempatia, ci stimolano verso una dimensione più umana, in cui il benessere è indissolubilmente legato alla salute del pianeta e alla qualità delle culture che produciamo e viviamo.
Le attività culturali salutistiche che si propongono riguardano il sano e il naturale che, con la simbiosi culture del benessere naturempatia, ci stimolano all'individuazione di nutrimenti personalizzati per lauspicabile aumento della percezione del sè e della consapevolezza. Le pratiche di movimenti armonici risultano centrali per raggiungere la meditazione in movimento, riducendo stress, ansia e depressione attraverso movimenti lenti e circolari per riequilibrare l'energia del corpo e rilassare il sistema nervoso.
Ed è grazie al volontariato e alla lucana naturempatia, che nellambito delle iniziative del popolare Maggio Potentino 2026, si potrà ricevere idee e stimoli relativi a risposte possibili attraverso le diverse attività della vita che rispondano correttamente ai bisogni basici del nostro benessere reale.
Il confronto attinente la Nutrizione alimentare olistica, sarà facilitato dalla Dott.ssa biologa-nutrizionista Alessandra Miceli. Seguirà il racconto dellesperienza dei Facilitatori Naturempatia con i sani nutrimenti autoprodotti. A conclusione si proporrà una pratica dimostrazione di Tai chi, saggiamente modellato, dai principi fondamentali taoisti alla fisiologia occidentale, con gli Ormoni del benessere del M°Dott. Gianni Pace e i suoi allievi.
Una sintesi di uno scenario semplicemente complesso che richiede un confronto responsabile di noi tutti in prima persona e che ci accompagna alla partecipazione attraverso pratiche pre-scientifiche e pre-sanitarie, anche con lintento di supportare lauspicabile efficienza dei livelli scientifici e istituzionali. Un buon inizio per migliorare la qualità delle nostre vite.
Le degustazioni di infusi da piante e frutti autoctoni accompagneranno i partecipanti durante lincontro.
La cittadinanza è invitata. Lingresso è libero.
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