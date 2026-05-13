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|Satriano di Lucania:"Toc Toc", la storia di due sorelle in scena per "Scintille"
13/05/2026
|Lincontro di due bambine, tra nuove emozioni, conflitti e scoperta di un legame. È il racconto di Toc Toc, spettacolo di teatro e narrazione per un pubblico dai 3 anni in su della compagnia La Luna nel Letto, in programma domenica 17 maggio alle ore 18 al Teatro Anzani di Satriano di Lucania. Lappuntamento si inserisce nel cartellone della quarta edizione di Scintille, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito.
In una notte silenziosa, una bambina di nome Deda si avventura nella stanza accanto alla sua, per vedere comè fatta la nuova arrivata. Esploratrice instancabile, Deda colleziona pezzetti di mondo che conserva dentro le sue scatole matrioska. Nana, invece, è appena arrivata e del mondo di fuori non sa nulla: sa ciò che può toccare e vedere, ma non ha ancora parole per raccontarlo.
Toc Toc è una produzione La Luna nel Letto, con Deianira Dragone e Anna Moscatelli, regia di Raffaella Giancipoli. Lo spettacolo affronta con delicatezza il tema di un nuovo arrivo in famiglia e dei sentimenti che ne derivano: gelosia e paura, ma anche curiosità e attrazione. Un percorso che conduce le due protagoniste a riconoscersi in un legame che non si può dividere: quello tra sorelle.
La Luna nel Letto è una compagnia di teatro ragazzi e prosa fondata nel 2002 e diretta da Michelangelo Campanale. Dal 2008 gestisce il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia come residenza artistica, sviluppando produzione, formazione e progetti di audience development in collaborazione con la Casa dello Spettatore di Roma. È parte della rete TRAC - Teatri di Residenza Artistica Contemporanea e organizza il festival Il Paese dagli occhi sorpresi.
È positivo il bilancio tracciato da Antonella Iallorenzi, direttrice artistica di Scintille: «Siamo felici di chiudere questa stagione nei teatri con un risultato di grande valore: un pubblico cresciuto e una comunità che si è consolidata spettacolo dopo spettacolo, con un contagio positivo di famiglie che hanno portato a teatro altre famiglie e bambini desiderosi di non perdere un appuntamento. È un segnale importante, che ci rende orgogliosi del lavoro costruito in questi anni, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire alle bambine e ai bambini lucani la stessa qualità di offerta culturale e teatrale che esiste nelle grandi città e nel resto dItalia.»
«Grazie al sostegno e alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Satriano di Lucania e Tito prosegue Iallorenzi abbiamo costruito un percorso di qualità capace di coinvolgere tutte le età, dagli spettacoli dedicati ai piccolissimi fino al laboratorio in natura che si terrà a giugno e che chiuderà questa stagione. Stiamo già lavorando alla prossima stagione teatrale, che porterà nuove collaborazioni, nuove piazze e soprattutto un rafforzamento del lavoro con le scuole, insieme agli Istituti Comprensivi e ai Comuni coinvolti, per continuare a portare lesperienza del teatro sempre più vicino a tutte le bambine e a tutti i bambini del nostro territorio.»
Per questo appuntamento torna liniziativa Famiglia Amica, che invita ogni famiglia a coinvolgerne unaltra, con la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per ciascun nucleo familiare effettuando ununica prenotazione. Inoltre, a partire dalle 17, le famiglie saranno accolte in uno spazio dedicato ai libri e alla lettura a cura dellAssociazione Sotto il Castello di Tito.
Come per tutti gli spettacoli della stagione Scintille, il costo del biglietto è di 5 euro a persona, sia per gli adulti che per i bambini. I biglietti sono acquistabili al botteghino o online al seguente indirizzo: https://ticket.cinebot.it/compagniateatralepetra. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3272515604 o la mail info@compagniateatralepetra.com.
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