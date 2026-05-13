Satriano di Lucania:"Toc Toc", la storia di due sorelle in scena per "Scintille" 13/05/2026 Lincontro di due bambine, tra nuove emozioni, conflitti e scoperta di un legame. È il racconto di Toc Toc, spettacolo di teatro e narrazione per un pubblico dai 3 anni in su della compagnia La Luna nel Letto, in programma domenica 17 maggio alle ore 18 al Teatro Anzani di Satriano di Lucania. Lappuntamento si inserisce nel cartellone della quarta edizione di Scintille, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito.

In una notte silenziosa, una bambina di nome Deda si avventura nella stanza accanto alla sua, per vedere comè fatta la nuova arrivata. Esploratrice instancabile, Deda colleziona pezzetti di mondo che conserva dentro le sue scatole matrioska. Nana, invece, è appena arrivata e del mondo di fuori non sa nulla: sa ciò che può toccare e vedere, ma non ha ancora parole per raccontarlo.

Toc Toc è una produzione La Luna nel Letto, con Deianira Dragone e Anna Moscatelli, regia di Raffaella Giancipoli. Lo spettacolo affronta con delicatezza il tema di un nuovo arrivo in famiglia e dei sentimenti che ne derivano: gelosia e paura, ma anche curiosità e attrazione. Un percorso che conduce le due protagoniste a riconoscersi in un legame che non si può dividere: quello tra sorelle.

La Luna nel Letto è una compagnia di teatro ragazzi e prosa fondata nel 2002 e diretta da Michelangelo Campanale. Dal 2008 gestisce il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia come residenza artistica, sviluppando produzione, formazione e progetti di audience development in collaborazione con la Casa dello Spettatore di Roma. È parte della rete TRAC - Teatri di Residenza Artistica Contemporanea e organizza il festival Il Paese dagli occhi sorpresi.

È positivo il bilancio tracciato da Antonella Iallorenzi, direttrice artistica di Scintille: «Siamo felici di chiudere questa stagione nei teatri con un risultato di grande valore: un pubblico cresciuto e una comunità che si è consolidata spettacolo dopo spettacolo, con un contagio positivo di famiglie che hanno portato a teatro altre famiglie e bambini desiderosi di non perdere un appuntamento. È un segnale importante, che ci rende orgogliosi del lavoro costruito in questi anni, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire alle bambine e ai bambini lucani la stessa qualità di offerta culturale e teatrale che esiste nelle grandi città e nel resto dItalia.»

«Grazie al sostegno e alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Satriano di Lucania e Tito  prosegue Iallorenzi  abbiamo costruito un percorso di qualità capace di coinvolgere tutte le età, dagli spettacoli dedicati ai piccolissimi fino al laboratorio in natura che si terrà a giugno e che chiuderà questa stagione. Stiamo già lavorando alla prossima stagione teatrale, che porterà nuove collaborazioni, nuove piazze e soprattutto un rafforzamento del lavoro con le scuole, insieme agli Istituti Comprensivi e ai Comuni coinvolti, per continuare a portare lesperienza del teatro sempre più vicino a tutte le bambine e a tutti i bambini del nostro territorio.»

Per questo appuntamento torna liniziativa Famiglia Amica, che invita ogni famiglia a coinvolgerne unaltra, con la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per ciascun nucleo familiare effettuando ununica prenotazione. Inoltre, a partire dalle 17, le famiglie saranno accolte in uno spazio dedicato ai libri e alla lettura a cura dellAssociazione Sotto il Castello di Tito.

Come per tutti gli spettacoli della stagione Scintille, il costo del biglietto è di 5 euro a persona, sia per gli adulti che per i bambini. I biglietti sono acquistabili al botteghino o online al seguente indirizzo: https://ticket.cinebot.it/compagniateatralepetra. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3272515604 o la mail info@compagniateatralepetra.com.



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