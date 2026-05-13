Prosegue il percorso della rassegna Musica è Inclusione, il progetto della Camerata delle Arti ETSche porta la musica nei luoghi dellaccoglienza, della cura e della condivisione sociale. Dopo il caloroso riscontro del precedente appuntamento, il nuovo incontro è in programma sabato 16 maggio 2026, alle ore 11.00, presso la Residenza Brancaccio di Matera.



Liniziativa conferma la volontà della Camerata delle Arti di costruire occasioni autentiche di partecipazione attraverso il linguaggio universale della musica, capace di superare distanze, fragilità e solitudini. Un progetto che negli anni ha trasformato il concerto in unesperienza di vicinanza umana e di dialogo con il territorio.



Anche questo nuovo appuntamento vedrà protagonisti i solisti di Opera Studio 2.0, il percorso di alta formazione lirica promosso dalla Camerata delle Arti, dedicato ai giovani talenti del canto. Le loro voci accompagneranno il pubblico in un itinerario musicale emozionante, pensato per condividere bellezza, ascolto e partecipazione in un contesto profondamente significativo.



Allevento prenderà parte anche lAssessore alle Politiche Sociali del Comune di Matera, Angela Braia, a testimonianza dellattenzione delle istituzioni verso iniziative che pongono al centro la persona, linclusione e il valore sociale della cultura.



Liniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e del Comune di Matera, e rinnova la collaborazione con le realtà del territorio impegnate quotidianamente nei percorsi di assistenza e accoglienza.



«Crediamo profondamente che la musica possa diventare uno spazio di relazione autentica» dichiara il direttore artistico della Camerata delle Arti, Francesco Zingariello. «Portare il repertorio lirico in luoghi come la Residenza Brancaccio significa restituire allarte la sua dimensione più umana e condivisa. I giovani artisti dellOpera Studio non offrono soltanto un concerto: donano presenza, ascolto ed emozione a tutta la comunità.»



Il concerto è a ingresso libero ed è aperto alla cittadinanza.