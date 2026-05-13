LAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ospiterà il 16 maggio 2026, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario, il convegno scientifico dal titolo Udito, equilibrio e tumefazioni del collo. Nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche, organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Aurelio dEcclesia, direttore della unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del nosocomio potentino. Levento è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti del distretto cervico-cefalico, con lobiettivo di rafforzare lintegrazione tra la medicina del territorio e la diagnostica specialistica ospedaliera. Il programma affronta tre aree tematiche di rilevante impatto clinico: la gestione dei deficit uditivi nelle diverse fasce detà, dallo screening neonatale alla presbiacusia, con particolare riguardo alle soluzioni riabilitative impiantabili, dallimpianto cocleare (orecchio bionico) alle protesi per la riabilitazione dei deficit uditivi; la diagnosi differenziale delle sindromi vertiginose e dellinstabilità posturale, con particolare attenzione alle manovre di trattamento ambulatoriale; e lapproccio sistematico alle tumefazioni cervicali, in ambito sia pediatrico sia orientato al paziente adulto, con approfondimento del percorso di sospetto oncologico e della gestione dei noduli tiroidei. Un filo conduttore attraversa lintera giornata: la definizione di percorsi diagnostici condivisi, capaci di ridurre linappropriatezza prescrittiva e razionalizzare laccesso alle liste dattesa specialistiche.



Unazienda ospedaliera di riferimento regionale ha il dovere di aprirsi al territorio, non soltanto come destinazione finale del paziente complesso, ma come promotore attivo di cultura clinica condivisa ha dichiarato il direttore generale dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera. Questo convegno rappresenta esattamente quella funzione, con lobiettivo di costruire un linguaggio comune tra i professionisti della prima linea e i nostri specialisti, nellinteresse diretto della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti.



Il dottor Aurelio dEcclesia, direttore della unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dellospedale San Carlo di Potenza e responsabile scientifico del convegno, ha sottolineato la centralità del rapporto con il territorio: Il distretto testa-collo genera quotidianamente nei pazienti interrogativi e preoccupazioni che arrivano al medico di base prima ancora che allo specialista. Abbiamo il compito di fornire ai colleghi del territorio strumenti concreti e aggiornati, per trasformare la complessità di questi quadri clinici in percorsi certi e sicuri. Il nostro specialista non può e non deve essere lunico presidio. Deve essere il punto di arrivo di un processo diagnostico già ben impostato.



La partecipazione al convegno è valida ai fini dellaggiornamento professionale continuo, liscrizione al convegno è gratuita, ma obbligatoria e dà diritto alla partecipazione ai lavori, ingresso allarea espositiva, coffee break, attestato di partecipazione e attestato ECM (soggetto al conseguimento dei crediti formativi  solo per gli aventi diritto). Link per liscrizione: https://www.comaeventi.com/evento/oto-basilicata-4-0-udito-equilibrio-e-tumefazioni-del-collo-nuove-frontiere-diagnostiche-e-terapeutiche/