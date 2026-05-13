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|Medicina del territorio e specialistica ospedaliera: San Carlo, convegno sul distretto testa-collo
13/05/2026
|LAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ospiterà il 16 maggio 2026, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario, il convegno scientifico dal titolo Udito, equilibrio e tumefazioni del collo. Nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche, organizzato sotto la responsabilità scientifica del dottor Aurelio dEcclesia, direttore della unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del nosocomio potentino. Levento è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti del distretto cervico-cefalico, con lobiettivo di rafforzare lintegrazione tra la medicina del territorio e la diagnostica specialistica ospedaliera. Il programma affronta tre aree tematiche di rilevante impatto clinico: la gestione dei deficit uditivi nelle diverse fasce detà, dallo screening neonatale alla presbiacusia, con particolare riguardo alle soluzioni riabilitative impiantabili, dallimpianto cocleare (orecchio bionico) alle protesi per la riabilitazione dei deficit uditivi; la diagnosi differenziale delle sindromi vertiginose e dellinstabilità posturale, con particolare attenzione alle manovre di trattamento ambulatoriale; e lapproccio sistematico alle tumefazioni cervicali, in ambito sia pediatrico sia orientato al paziente adulto, con approfondimento del percorso di sospetto oncologico e della gestione dei noduli tiroidei. Un filo conduttore attraversa lintera giornata: la definizione di percorsi diagnostici condivisi, capaci di ridurre linappropriatezza prescrittiva e razionalizzare laccesso alle liste dattesa specialistiche.
Unazienda ospedaliera di riferimento regionale ha il dovere di aprirsi al territorio, non soltanto come destinazione finale del paziente complesso, ma come promotore attivo di cultura clinica condivisa ha dichiarato il direttore generale dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera. Questo convegno rappresenta esattamente quella funzione, con lobiettivo di costruire un linguaggio comune tra i professionisti della prima linea e i nostri specialisti, nellinteresse diretto della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti.
Il dottor Aurelio dEcclesia, direttore della unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dellospedale San Carlo di Potenza e responsabile scientifico del convegno, ha sottolineato la centralità del rapporto con il territorio: Il distretto testa-collo genera quotidianamente nei pazienti interrogativi e preoccupazioni che arrivano al medico di base prima ancora che allo specialista. Abbiamo il compito di fornire ai colleghi del territorio strumenti concreti e aggiornati, per trasformare la complessità di questi quadri clinici in percorsi certi e sicuri. Il nostro specialista non può e non deve essere lunico presidio. Deve essere il punto di arrivo di un processo diagnostico già ben impostato.
La partecipazione al convegno è valida ai fini dellaggiornamento professionale continuo, liscrizione al convegno è gratuita, ma obbligatoria e dà diritto alla partecipazione ai lavori, ingresso allarea espositiva, coffee break, attestato di partecipazione e attestato ECM (soggetto al conseguimento dei crediti formativi solo per gli aventi diritto). Link per liscrizione: https://www.comaeventi.com/evento/oto-basilicata-4-0-udito-equilibrio-e-tumefazioni-del-collo-nuove-frontiere-diagnostiche-e-terapeutiche/
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