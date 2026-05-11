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La Val d'Agri non dimentica Ottavia De Luise

11/05/2026

Domani 12 maggio ricorrerà il 51esimo anniversario della scomparsa della piccola Ottavia De Luise, la bambina di 12 anni di cui non si seppe mai più nulla, scomparsa a Montemurro, nel potentino. Libera Basilicata, il presidio locale intitolato proprio a Ottavia e i Ceas di Moliterno e Viggiano (che hanno aderito alla rete di Libera) promuovono un'iniziativa commemorativa e di impegno civile dal titolo Ottavia: una bambina di Montemurro.

Levento prevede una passeggiata sul lago Sulle orme di Ottavia, con partenza alle ore 15:00 dal piazzale del ristorante La Romantica.

Liniziativa vuole essere un momento di memoria, riflessione e sensibilizzazione ambientale e civile, nel segno del ricordo e dellimpegno contro ogni forma di violenza e illegalità. Attraverso il cammino condiviso, si intende valorizzare il territorio e mantenere viva la memoria della giovane Ottavia, simbolo di innocenza e futuro.

Lappuntamento è aperto a cittadini, associazioni e comunità locali.



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