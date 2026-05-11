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Hantavirus: la Asp Basilicata al webinar con l'Uniba

11/05/2026

La Asp Basilicata ha organizzato per martedì pomeriggio un webinar di approfondimento scientifico dedicato allHantavirus, tema di grande attualità nellambito delle malattie infettive emergenti e delle zoonosi. Al focus sarà relatore il professor Vito Martella, ordinario di Malattie Infettive degli Animali presso lUniversità di Bari, esperto di virologia e zoonosi ed in particolare di virus emergenti e approccio One Health che oggi rappresenta il punto centrale per affrontare le sfide sanitarie globali.
Con lorganizzazione del webinar, a cui prenderanno parte i Dipartimenti Salute Umana diretta da Michele De Lisa e Sanità e Benessere Animale diretto da Vito Bochicchio, si conferma la sinergia collaborativa tra lASP e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dellUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro
Lappuntamento rappresenta unimportante occasione di confronto multidisciplinare su una tematica che richiede particolare attenzione sotto il profilo epidemiologico, clinico e preventivo, valorizzando il ruolo della collaborazione scientifica tra istituzioni sanitarie e università.



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