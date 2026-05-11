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|Il Mito di Pitagora unisce larco ionico: a Metaponto vince la visione di rete
11/05/2026
|Sulla scia del successo di Primavera in Magna Grecia Expo, svoltosi nellambito delle giornate nazionali del Made in Italy, la Magna Grecia rivendica la sua unità e proietta il territorio in una dimensione europea. Si è concluso con successo lincontro programmatico Autunno in Magna Grecia, promosso dallAssociazione OCCSE DELLA MAGNA GRECIA presso il Castello Torremare di Metaponto. Levento ha sancito non solo lunione strategica tra Puglia, Basilicata e Calabria, ma ha gettato le basi per una stagione di eventi a carattere internazionale e nuove sinergie operative tra amministrazioni e portatori di interesse.
LEuropa investe sulla Magna Grecia e sullilluminato di Samos: Pitagora
Punto di forza del prossimo autunno sarà il prestigioso finanziamento europeo diretto ottenuto da OCCSE nell'ambito del programma Erasmus+. Come illustrato da Michele Corsini (Inclusion Go), il progetto porterà sul territorio delegazioni da Spagna, Turchia e, con un altissimo valore simbolico, dalla Grecia. Metaponto accoglierà infatti i giovani di Samos, città natia di Pitagora, grazie al partner MOY.EA diretto da Mrs. Alexia Emmanouilidou: un ritorno alle origini che onora lo storico gemellaggio tra le due comunità e trasforma il territorio in un laboratorio di scambio culturale europeo sotto l'egida del Grande Maestro.
Gli interventi istituzionali: un patto per il territorio
Di particolare rilievo il contributo delle autorità presenti, che hanno sposato con entusiasmo la visione di una rete "senza confini". Il Consigliere Regionale della Basilicata, Avv. Piero Marrese, ha sottolineato come l'iniziativa rappresenti un modello virtuoso di governance per coniugare tutela del patrimonio e crescita economica. Il Segretario Regionale di Basilicata della CISL, Dr. Vincenzo Cavallo, ha invece posto l'accento sul valore occupazionale e sociale della cooperazione, fondamentale per frenare lo spopolamento e offrire futuro ai giovani.
Un segnale forte di compattezza è giunto dalla Città di Ginosa (Puglia), presente con una nutrita delegazione composta dal Vicesindaco Domenico Gigante e dagli Assessori Damiana Sansolino e Vincenzo Piccenna, che hanno confermato la volontà di collaborare attivamente per abbattere i muri amministrativi e ragionare in unottica di distretto.
LEpos dei Runner: correre sulle tracce della storia di Timica
L'aspetto sportivo assume un profilo tecnico e agonistico di altissimo livello grazie alla sinergia di OCCSE con Ikkos Atleti di Taranto, società di riferimento che richiama nel nome il leggendario allenatore dell'antichità. Maurizio Pappolla ha presentato il programma che trasforma la corsa in un'esperienza totale.
L'Ultramaratona Taranto-Metaponto: una sfida di resistenza estrema per i grandi interpreti dell'atletica leggera, ricalcando le rotte storiche della colonizzazione greca.
La Mezza Maratona Ginosa-Metaponto: una gara veloce e tecnica, ideale per runner che puntano alla performance agonistica in un contesto paesaggistico unico.
Entrambe le competizioni avranno un arrivo mozzafiato al Tempio di Hera: tagliare il traguardo tra le colonne dove insegnò Pitagora rappresenta per ogni atleta un'emozione epica, un ritorno all'essenza originaria dell'atletica magnogreca.
Visione strategica e il "colpo di scena" velico
Saverio De Florio (Ass. Neopolites), ideatore della rete Megale Ellas, ha evidenziato come le attività proposte dalla rievocazione allo sport, fino alla valorizzazione delle tipicità identitarie di tutti i territori coinvolti rappresentino lasset perfetto per un brand territoriale capace di trascinare lo sviluppo delle imprese locali. Significativo, inoltre, lintervento dellIng. Antonello De Santis, Presidente della rete interregionale di operatori turistici Italia Ionica, che ha lodato la qualità del progetto garantendo il supporto tecnico-operativo insieme al presidente del CEA Bernalda-Metaponto, Geremia Ninno, che ha introdotto i primi elementi operativi di dettaglio.
Proprio mentre scriviamo questo comunicato, è giunta lattesa conferma che impreziosisce ulteriormente il cartellone: la disponibilità del Circolo Velico Lucano di Policoro, capitanato da Sigismondo Mangialardo, per la realizzazione della "Rotta Magnogreca", un evento in barca a vela che congiungerà Crotone a Metaponto, unendo via mare le storiche capitali della Megale Ellas.
Pervenute, inoltre, le adesioni di EPLI Basilicata, comunicate dal Presidente Rocco Franciosa, e di Promozione Italia, diretta da Pasquale Ciurleo, che sosterrà il progetto attraverso l'impiego dei beneficiari del Servizio Civile Universale destinati alle sedi OCCSE di Metaponto.
Quello che verrà non sarà un autunno qualsiasi, ma il momento in cui la storia millenaria e l'Europa moderna si incontrano, hanno concluso gli organizzatori dellAssociazione OCCSE. Il nostro cartellone resta aperto: invitiamo tutte le amministrazioni, le aziende, le associazioni e ogni stakeholder dell'arco ionico magnogreco a unirsi a noi.
Info e adesioni: occse.magnagrecia@gmail.com
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