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Barile: premiati i falò di San Giuseppe promossi dalla Pro Loco

11/05/2026

In un clima di armonia si è svolta presso la sede sociale "Antonio Paternoster" la cerimonia di premiazione della Gara della Tradizione dei fuochi di San Giuseppe promossa dalla Pro Loco Barile con il patrocinio di Regione Basilicata, APT Basilicata, Ente Pro Loco Basilicata e Comune di Barile. A vincere l'edizione 2026 è stato il Falò di Corso Italia della Famiglia Caselle.
Secondo posto ex aequo per il Falò Aglianicamente di Corso Ten. Corrubia e il Falò di Via Belgio promosso dalla Famiglia Grimolizzi. Presenti alla cerimonia di premiazione il Sindaco di Barile Antonio Murano, il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, il segretario Renato Paternoster, il tesoriere Nicola Grimolizzi, il Presidente onorario Lorenzo Gagliardi e gli Operatori Volontari Servizio Civile Universale di Promozione Italia Arianna Zaccone e Mauro Pomarico, i quali hanno rivolto i complimenti ai vincitori ed un ringraziamento a tutti per la calorosa partecipazione e l'impegno a portare avanti la storica tradizione della comunità barilese legata alla cultura popolare contadina.
Un plauso è stato rivolto anche al Falò dei bambini, fuori gara, promosso dalla Famiglia Solazzo.



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