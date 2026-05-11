Lunità operativa complessa di Pneumologia dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal dottor Raimondo Battiloro, organizza un convegno scientifico di rilievo nazionale dedicato alle principali patologie respiratorie, alle loro complessità diagnostico-terapeutiche e alle prospettive future della disciplina. Levento si terrà nei giorni 15 e 16 maggio nellAuditorium dellospedale San Carlo di Potenza, con inizio nel pomeriggio del 15. I lavori si apriranno con una lettura magistrale di Federica Meloni, professoressa di Pneumologia all'Università di Padova e dirigente del Centro trapianti del polmone della medesima università, che affronterà gli aspetti immunologici e non immunologici nel post-trapianto di polmone, offrendo una prospettiva di alta specializzazione su uno dei temi più complessi e attuali della disciplina. Sono previste anche le letture magistrali del dottor Gianpietro Marchetti, responsabile della unità operativa di Toracoscopia medica e della unità di Pneumologia degli Spedali civili di Brescia, del professor Rendina, professore di Chirurgia toracica all'Università La Sapienza di Roma, già preside della facoltà di Medicina e chirurgia della medesima Università, e del professor Mauro Mormile, direttore della Scuola di specializzazione di Malattie respiratorie della Università Federico II di Napoli. Le malattie respiratorie rappresentano oggi una delle principali sfide della medicina moderna, per lelevato impatto epidemiologico che le caratterizza e per la complessità diagnostica e terapeutica che molte di esse comportano. Le occasioni di formazione, di confronto tra specialisti e di diffusione delle conoscenze più aggiornate costituiscono investimento diretto nella qualità delle cure offerte ai nostri pazienti, afferma il direttore generale dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, che aggiunge: Siamo orgogliosi che lAor San Carlo sia artefice di un evento di questo livello, evidente riconoscimento chiaro al lavoro della nostra Pneumologia, che si distingue per competenza, impegno e capacità di fare rete. La risposta a questa sfida richiede modelli organizzativi multi-professionali solidi, capaci di integrare competenze di alta specializzazione con tecnologie di ultima generazione e una presa in carico globale del paziente. Il convegno si propone di fare il punto sulle reali possibilità diagnostiche e terapeutiche disponibili e sulle applicazioni future della ricerca, con lobiettivo di intervenire in modo sempre più precoce ed efficace, tanto sul versante preventivo quanto su quello terapeutico. Ampio spazio sarà dedicato alle diverse aree di alta specialità pneumologica  dalla pneumologia interventistica allintensivologia respiratoria, dalla fisiopatologia respiratoria alla patologia pleurica, fino ai disturbi respiratori nel sonno  con un approccio che guarda al polmone non come organo isolato, ma nella sua interazione con lorganismo nella sua interezza, in linea con il più recente orientamento della comunità scientifica internazionale. Le malattie respiratorie richiedono oggi un approccio che sappia coniugare alta specializzazione e visione dinsieme, sottolinea il dottor Raimondo Battiloro. Con questo convegno lAzienda realizza un momento autentico di confronto scientifico e professionale, aperto a tutte le figure che quotidianamente si occupano di salute respiratoria in ospedale e sul territorio, per costruire insieme modelli terapeutici più efficaci, più integrati e sempre più vicini ai bisogni reali delle persone in cura.