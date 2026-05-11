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|San Martino dAgri celebra i mulini: due giorni tra storia, cultura e innovazion
11/05/2026
|A San Martino dAgri tornano le Giornate Europee dei Mulini, iniziativa promossa dallAssociazione Italiana Amici dei Mulini Storici per valorizzare gli antichi opifici ad acqua. Anche questanno la Basilicata partecipa con il progetto Al Tempo dei Mulini, organizzato dallAssociazione Culturale Vincenzo Marinelli ETS insieme al Comune di San Martino dAgri e al CNR-ISPC.
Levento, in programma il 16 e 17 maggio, si arricchisce di due appuntamenti speciali: linaugurazione dellAntico Opificio Romano mulino e gualchiera restaurati grazie ai fondi PNRR e la proiezione del cortometraggio Water Communities, finalista al Faro Film Festival di Venezia.
A seguire il convegno Hydro Heritage: Blue Energy e cultura dei mulini, con esperti e istituzioni, e momenti conviviali con prodotti tipici locali. La domenica sarà dedicata a visite guidate tra mulino, Casa Museo Vincenzo Marinelli e centro storico, con degustazione A pranzo col mugnaio.
Uniniziativa che unisce memoria, ricerca e turismo sostenibile.
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