A San Martino dAgri tornano le Giornate Europee dei Mulini, iniziativa promossa dallAssociazione Italiana Amici dei Mulini Storici per valorizzare gli antichi opifici ad acqua. Anche questanno la Basilicata partecipa con il progetto Al Tempo dei Mulini, organizzato dallAssociazione Culturale Vincenzo Marinelli ETS insieme al Comune di San Martino dAgri e al CNR-ISPC.



Levento, in programma il 16 e 17 maggio, si arricchisce di due appuntamenti speciali: linaugurazione dellAntico Opificio Romano  mulino e gualchiera restaurati grazie ai fondi PNRR  e la proiezione del cortometraggio Water Communities, finalista al Faro Film Festival di Venezia.



A seguire il convegno Hydro Heritage: Blue Energy e cultura dei mulini, con esperti e istituzioni, e momenti conviviali con prodotti tipici locali. La domenica sarà dedicata a visite guidate tra mulino, Casa Museo Vincenzo Marinelli e centro storico, con degustazione A pranzo col mugnaio.



Uniniziativa che unisce memoria, ricerca e turismo sostenibile.